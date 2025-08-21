Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Berlynas keičia dėl rasistinių konotacijų prieštaringai vertinamą gatvės pavadinimą

2025-08-21 20:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 20:46

Po daugelį metų trukusių diskusijų prieštaringai vertinama gatvė Berlyno centre gauna naują pavadinimą. 

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Po daugelį metų trukusių diskusijų prieštaringai vertinama gatvė Berlyno centre gauna naują pavadinimą. 

0

Aktyvistai jau seniai siekė pervadinti Mohrenstrasse gatvę, nes terminas „Mohr“ istoriškai vokiečių kalboje buvo vartojamas žeminančiam afrikiečių kilmės žmonių apibūdinimui. Jis kilęs iš lotyniško žodžio „Maurus“ (mauras) ir pradėtas sieti su kolonializmu, vergove ir rasistinėmis karikatūromis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar gatvė bus pavadinta Antono Wilhelmo Amo, pirmojo žinomo afrikiečių filosofo ir teisininko, XVIII a. įgijusio daktaro laipsnį Vokietijos universitete, vardu. 

Pasak rajono administracijos, pirmieji gatvės pavadinimo ženklai jau pakabinti, oficialiai juos atidengti planuojama šeštadienį. 

Adresą turės pakeisti šioje gatvėje esanti Teisingumo ministerija. Ji šiuo metu rengiasi pakeisti firminius blankus, įvesti atitinkamus pakeitimus interneto svetainėse ir savo leidžiamuose leidiniuose.

Pasak rajono administracijos, seni gatvių ženklai su raudonai perbrauktu pavadinimu Mohrenstrasse dar pusę metų kabos po naujuoju pavadinimu.

