Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per plauką nuo tragedijos: įspėjimas iš Jungtinės Karalystės „užkirto kelią sąmokslui surengti žudynes Ukrainos mokykloje“

2025-09-09 17:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 17:12

Antradienį Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad, gavus vieno interneto vartotojo iš Jungtinės Karalystės įspėjimą, buvo suimtas 15-metis paauglys, teigęs, kad planavo gyvai transliuoti žudynes, kurias ketino surengti vienoje Ukrainos mokykloje.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad, gavus vieno interneto vartotojo iš Jungtinės Karalystės įspėjimą, buvo suimtas 15-metis paauglys, teigęs, kad planavo gyvai transliuoti žudynes, kurias ketino surengti vienoje Ukrainos mokykloje.

REKLAMA
6

Visuomenės narys policiją įspėjo po to, kai pamatė įrašą, kuriame buvo matyti peilį laikantis asmuo, kuris sakė, kad įvykdys išpuolį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovos su terorizmu pareigūnai įspėjo Europolą, o šis susisiekė su Ukrainos valdžios institucijomis, kurios penktadienį ir sulaikė įtariamąjį.

REKLAMA
REKLAMA

Pas jį rasta kuprinė su peiliais.

Ukrainos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad jis buvo sulaikytas pakeliui į mokyklą Užkarpatės regione ir tuo metu vykdė tiesioginę vaizdo transliaciją.

REKLAMA

Londono kovos su terorizmu tarnybos vadas Dominicas Murphy‘is sakė: „Visi, dalyvavę šioje operacijoje, atliko išties puikų darbą – tiek čia, Jungtinėje Karalystėje, tiek Ukrainoje.

Operatyvūs mūsų pareigūnų veiksmai perspėjant kolegas Ukrainoje padėjo užkirsti kelią potencialiai pražūtingam išpuoliui Ukrainos mokykloje.

Tai tikrai nuostabu, ypač žinant, su kokiais neįtikėtinais sunkumais karo metu susiduria Ukrainos gyventojai, tačiau mūsų bendromis pastangomis beveik neabejotinai pavyko išgelbėti žmonių gyvybes.

REKLAMA
REKLAMA

Glaudūs mūsų ryšiai su tarptautiniais partneriais yra pagrindinė mūsų kovos su terorizmu policijos veiklos dalis, o šis atvejis rodo, kodėl šis darbas toks svarbus kovojant su grėsmėmis, kad ir kurioje pasaulio vietoje jos kiltų.

Jis taip pat parodo, kad visuomenė atlieka svarbų vaidmenį, todėl ir toliau skatiname visuomenę pranešti mums apie bet kokią nerimą keliančią medžiagą – kaip matome, tai gali padėti išgelbėti žmonių gyvybes.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų