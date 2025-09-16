Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: Europa peržiūrės, kaip kalbėtis su Izraeliu

2025-09-16 14:47 / šaltinis: BNS
2025-09-16 14:47

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europai nepavykus įtikinti Izraelio dėl humanitarinės katastrofos Gazos Ruože, ši turės peržiūrėti, kaip tęsti pokalbius su Artimųjų Rytų valstybe.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europai nepavykus įtikinti Izraelio dėl humanitarinės katastrofos Gazos Ruože, ši turės peržiūrėti, kaip tęsti pokalbius su Artimųjų Rytų valstybe.

„Mūsų turimi įrankiai nepadėjo įtikinti Izraelio dėl humanitarinės katastrofos, kuri yra Gazoje, sprendimo. Mūsų turimi įrankiai nepadėjo įtikinti Izraelio dėl Vakarų Krante vykdomų nusikaltimų stabdymo“, – antradienį Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje kalbėjo ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Akivaizdu, kad iš Europos pusės bus peržiūrima tai, ką mes darome ir kaip turėtume toliau tęsti mūsų pokalbius su Izraeliu“, – pridūrė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Taip K. Budrys kalbėjo Izraelio kariuomenei naktį pradėjus sausumos puolimą Gazos mieste.

Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai apkaltino Izraelį vykdant genocidą palestiniečių teritorijoje ir apkaltino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu bei kitus aukščiausius pareigūnus kurstymu.

Pasak K. Budrio, Europoje tvyrant nepalankioms emocijoms dėl santykių su Izraeliu, diplomatiniai kanalai su šia šalimi turi būti išnaudojami.

„Visos formos bendradarbiavimo Izraelio ir Europos Sąjungos (ES), kurias tiek metų kūrėme, negali būti nubrauktos, nes tikėtina, kad šiandieninėje situacijoje tai reikštų, jog dalis dalykų būtų nubraukti negrįžtamai“, – sakė jis.

Dalis Europos šalių Niujorke prasidėjusiame JT susitikime ketina oficialiai pripažinti Palestinos valstybę.  

Iki Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojos Teresos Riberos pastabų rugsėjo pradžioje, kuriose ji karą Gazoje pavadino genocidu, aukščiausi ES pareigūnai vengė vadinti Izraelio veiksmus genocidu.

ES sunkiai sekėsi imtis veiksmų dėl karo Gazos Ruože, nes esama didelių nesutarimų tarp valstybių narių, siekiančių imtis veiksmų prieš Izraelį, ir tų, kurios remia šią šalį.

Izraelio karas Gazos Ruože prasidėjo po „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną surengto išpuolio Izraelyje, per kurį žuvo 1219 žmonių, daugiausia civilių.

Per jį žuvo mažiausiai 64 tūkst. 905 palestiniečiai, rodo „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.

