  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos

Budrys: nebėra galimybių pakeisti Vyriausybės programos nuostatų, susijusių su Kinija

2025-09-10 13:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 13:42

Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pripažino, jog nebėra galimybių pakeisti Vyriausybės programos punktų, kuriuose numatytas santykių su Pekinu švelninimas. Vis dėlto, pasak diplomatijos vadovo, Ministrų kabinetas Kinijos atžvilgiu darys tai, ką turi daryti. 

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pripažino, jog nebėra galimybių pakeisti Vyriausybės programos punktų, kuriuose numatytas santykių su Pekinu švelninimas. Vis dėlto, pasak diplomatijos vadovo, Ministrų kabinetas Kinijos atžvilgiu darys tai, ką turi daryti. 

0

„Vakar, kai komentavau žiniasklaidai, dar atrodė, kad laike galima spėti, bet po to buvau patikintas, kad perregistruoti negalima ir toks tekstas iškeliavo“, – pirmojo Seimo rudens sesijos posėdžio metu kalbėjo K. Budrys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiek Vyriausybės priemonių plane, tiek konkrečiais veiksmais darysime tai, ką turime daryti Kinijos atžvilgiu“, – pridūrė jis. 

Paskirtosios premjerė Ingos Ruginienės Vyriausybės programoje nelikus nuostatų apie Kinijos keliamą grėsmę, laikinasis užsienio reikalų ministras K. Budrys antradienį žurnalistams sakė, kad šis dokumentas bus taisomas. Anot jo, derinant Vyriausybės programą kai kurios formuluotės pasimetė.

ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.

Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.

Gintauto Palucko Vyriausybės programoje Kinija buvo įvardijama iššūkiu Lietuvos užsienio ir saugumo politikai, tačiau I. Ruginienės formuojamo Ministrų kabineto įsipareigojimuose tokių formuluočių nebėra. Vietoje to, naujojoje Vyriausybės programoje teigiama, kad bus siekiama atkurti diplomatinius santykius su Pekinu.

