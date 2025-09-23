Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys Niujorke paragino tarptautinę bendruomenę remti Ukrainos teritorinį vientisumą

2025-09-23 08:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 08:23

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį Niujorke dalyvavo neformaliame Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrų susitikime, kur su penkių Baltijos ir Šiaurės šalių (NB6) ministrais paragino tarptautinę bendruomenę ginti JT Chartijos principus ir nepripažinti Rusijos okupuotų ir aneksuotų Ukrainos teritorijų. 

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis 

0

„JT Chartijoje įtvirtintų suverenumo, nepriklausomybės ir teritorinio integralumo principų gynyba – visų mūsų, ne tik Ukrainos, reikalas. Visa tarptautinė bendruomenė privalo raginti Rusiją nutraukti agresijos karą“, – teigiama bendrame ministrų pareiškime.

NB6 ministrai taip pat pabrėžė, kad agresorė Rusija ir jos karo prieš Ukrainą sąjungininkė Baltarusija turi būti ir toliau izoliuojamos tarptautinėje bendruomenėje, kvietė griežtinti sankcijas Rusijai, siekiant užkardyti Rusijos karo mašinos pajėgumus.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JTGA) 80 sesijos aukšto lygio savaitės paraštėse vykusiame susitikime taip pat dalyvavo Brazilijos, Meksikos ir Indijos užsienio reikalų ministrai.

Su jais buvo aptarti Rusijos agresija prieš Ukrainą ir globalaus saugumo klausimai, kova su sankcijų Rusijai apėjimu ir šešėliniu laivynu, Rusijos pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimo ir trečiųjų šalių karinio dalyvavimo „Zapad-2025“ pratybose klausimai.

ELTA primena, kad užsienio reikalų ministras K. Budrys šią savaitę Niujorke dalyvauja JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos bendruosiuose debatuose ir kituose aukšto lygio renginiuose.

Darbo vizito metu K. Budrys dalyvaus JT Saugumo Tarybos debatuose dirbtinio intelekto ir taikos klausimais, JT aukšto lygio konferencijoje, skirtoje Palestinos klausimui. 

Ministras taip pat dalyvaus  JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio organizuojamame Transatlantiniame ministrų susitikime be neformaliame ES užsienio reikalų susitikimuose.

Darbo vizito Niujorke metu K. Budrys dalyvaus baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos renginyje, susitiks su žydų organizacijų atstovais, lietuvių bendruomenės nariais, dalyvaus analitinio centro „Atlantic Council“ renginyje energetinio saugumo tema. 

