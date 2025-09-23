Lietuviai gyvens ilgiau, dėl to kas mėnesį gaus mažiau pinigų: paaiškino būsimas permainas

Bent jau tiems gyventojams, kurie kaupia pensiją II pakopos fonduose ir juos sukaups pakankamai, kad nusipirktų vadinamąjį pensijų anuitetą. T.y. tam tikrą priedą prie įprastinės pensijos.
Seimas neseniai pakeitė Pensijų kaupimo įstatymą. Pataisomis ne tik leista nutraukti kaupimą ir atsiimti sukauptas lėšas. Jomis nustatyta ir didesnė suma, kai bus privalu įsigyti pensijų anuitetą.
Įgyvendindama naujas įstatymo nuostatas, „Sodra“ numato keisti Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodiką. Priėmus ją, anuitetai turėtų būti mokami ilgiau, tačiau 12 proc. mažesni.
Kas lemia pensijų anuiteto dydį
Šiuo metu pensijų anuitetai mokami 4,8 tūkst. gyventojų. Tačiau kasmet jų skaičius didėja, nes pensinio amžiaus sulaukia vis daugiau II pakopos fonduose kaupusių gyventojų.
Pabaigus kaupimą konkrečiam žmogui priklausanti fondo turto dalis yra parduodama. Kai gauta suma viršija įstatyme nustatytą dydį, gyventojui už ją privalu nusipirkti anuitetą iš „Sodros“.
Kad nenuvertėtų „Sodros“ valdomi pinigai, skirti anuitetų mokėjimui, jie yra investuojami. Už šį investavimo darbą „Sodra“ pasiima vienkartinį mokestį – 2,5 proc. visos sumos, už kurią žmogus pirko anuitetą.
Pavyzdžiui, Jonas fonde sukaupia 15 tūkst. eurų. Perkant už juos anuitetą, „Sodra“ nuskaičiuoja 375 eurus, o likusieji 14 625 eurai investuojami ir iš jų kas mėnesį mokami anuitetai.
Paprastai kiekvieną mėnesį anuitetas mokamas iki gyvos galvos. Tačiau niekas negali būti tikras, kiek žmogus gyvens ir kiek iš viso mėnesių jam bus mokamas anuitetas.
Jei išėjęs į pensiją Jonas dar gyvens 10 metų (120 mėnesių), tai lygiomis dalimis padalijus jo sukauptą sumą išeitų beveik 122 eurai kas mėnesį (14 625 Eur / 120 mėn.).
Tačiau jeigu Jonas gyvens 20 metų (240 mėnesių), jam kas mėnesį mokama suma būtų tik 61 euras (14 625 Eur / 240 mėn.).
Tikėtina gyvenimo trukmė ir anuiteto dydis
Kadangi niekas nežino, kiek žmogus gyvens, apskaičiuojant jo anuiteto dydį vadovaujamasi tikėtinos gyvenimo trukmės dydžiais.
Kaip tik jie ir įtvirtinti keičiamoje Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodikoje.
„Sodros“ direktoriaus atitinkamo įsakymo lydraštyje nurodoma, kad pataisomis ilginamas garantuojamo anuiteto laikotarpis.
„Keičiamas paveldimo standartinio pensijų anuiteto garantuojamų išmokų laikotarpis – garantuojamos išmokos iki 85 m. (buvo iki 80 m).
Garantuojamo mokėjimo laikotarpio ilginimas taps artimesnis vidutinei 65 m. asmens likusio gyvenimo trukmei bei atlieps būsimų pensijų anuitetų gavėjų ilgesnio paveldėjimo laikotarpio lūkesčius“, – nurodoma pataisų lydraštyje.
Kitas anuitetų gavėjams svarbus pakeitimas yra susiję su mirtingumo prielaidomis.
Kaip pastebima pataisų lydraštyje, nuo sausio įsigaliojus pensijų kaupimo įstatymui, pasikeis asmenų, įsigysiančių pensijų anuitetus, profilis. Mat riba, nuo kurios privalu pirkti anuitetą, padidės nuo dabartinių 5,4 iki 10 tūkst. eurų.
„Tikėtina, kad pensijų anuitetus privalės įsigyti asmenys, patenkantys į 20–30 proc. didžiausias pajamas gavusių asmenų grupę. Pensijų anuitetų fondo Taryba pritarė pasiūlytoms mirtingumo prielaidoms, kurios buvo gautos atlikus minėtos asmenų grupės mirtingumo analizę.
Atitinkamai yra keičiamas Metodikos priedas su skaičiavimams naudojamų funkcijų reikšmėmis ir pensijų anuitetų dydžiais“, – nurodoma lydraštyje.
Tačiau ką tai reiškia paprasta žmonių kalba?
Gyvens ilgiau, tad anuitetai bus 12 proc. mažesni
Naujienų portalui tv3.lt komentuodama būsimus pakeitimus „Sodra“ aiškino, kad pakilus ribai, nuo kada privaloma įsigyti pensijų anuitetą, keičiasi ir būsimo pensijų anuiteto gavėjo portretas.
„Sukaupti pensijų fonde tokią sumą, nuo kurios jau privaloma įsigyti pensijų anuitetą, mūsų skaičiavimais, šiuo metu gali asmenys, kurie iki pensijos buvo tarp 20–30 proc. didžiausių pajamų gavėjų.
Atlikę papildomą analizę matome didelį gyventojo pajamų ir gyvenimo trukmės ryšį – kuo didesnės pajamos, tuo vidutinė gyvenimo trukmė ilgesnė“, – paaiškino „Sodra“.
Pasak jos specialistų, yra ir kitų kriterijų, kurie pasikeitė per 5 metus, nuo tada, kai pirmą kartą buvo nustatytos pensijų anuitetų dydžio apskaičiavimo prielaidos.
„Visų pirma, ilgėja visų Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė, nors ji vis dar atsilieka nuo Vakarų šalių vidurkio.
Kitas svarbus kriterijus – vis daugiau moterų sukaupia didesnį turtą pensijų fonduose, todėl keičiasi vyrų ir moterų santykis vidutinės gyvenimo trukmės apskaičiavime. Kadangi moterys vidutiniškai gyvena ilgiau nei vyrai, jų dalies augimas taip pat didina ir vidutinę gyvenimo trukmę bendrai“, – nurodė „Sodra“.
Ji skaičiuoja, kad visų paminėtų dalykų už tą pačią sumą pirktas anuitetas bus 12 proc. mažesnis, nei pirktas 2025 m.
Šiuo metu „Sodros“ mokamas mažiausias anuitetas yra 9,51 euro, o didžiausias – 364,7 euro. Vidutinis anuitetas viršija 77 eurus.
