TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys susitiks su naujuoju Japonijos užsienio reikalų ministru

2025-10-22 06:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 06:27

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys su darbo vizitu lankysis Japonijoje, kur trečiadienį susitiks su šios šalies naujuoju užsienio reikalų ministru Toshimitsu Motegi.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

0

K. Budrys Japonijoje taip pat dalyvaus Japonijos ir Ukrainos vyriausybių rengiamoje Ukrainos išminavimo konferencijoje bei apskritojo stalo diskusijoje su Japonijos analitinių centrų atstovais saugumo iššūkių tema.

Dviejų dienų trukmės vizito metu taip pat numatyti ministro susitikimai su Japonijos ekonominių organizacijų ir verslo atstovais, Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros prezidentu Akihiko Tanaka, lietuvių bendruomenės atstovais ir kt.

