Budrys susitiks su naujuoju Japonijos užsienio reikalų ministru

K. Budrys Japonijoje taip pat dalyvaus Japonijos ir Ukrainos vyriausybių rengiamoje Ukrainos išminavimo konferencijoje bei apskritojo stalo diskusijoje su Japonijos analitinių centrų atstovais saugumo iššūkių tema.
Dviejų dienų trukmės vizito metu taip pat numatyti ministro susitikimai su Japonijos ekonominių organizacijų ir verslo atstovais, Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros prezidentu Akihiko Tanaka, lietuvių bendruomenės atstovais ir kt.
