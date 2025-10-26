Bavarai pirmą nesėkmę patyrė prieš ALBA, kurią į pergalę atvedė 19-metis

Bavarai išvykoje krito prieš Berlyno ALBA (2/2) – 61:67 (21:20, 17:15, 14:9, 9:23).
„Bayern“ ilgai laikėsi trapios persvaros, o likus žaisti dvi minutes rezultatas buvo lygus – 58:58. Tuomet iniciatyvos ėmėsi Jackas Kayilas, taškais baigęs tris atakas paeiliui ir ištempęs ALBA į pergalę.
19-metis gynėjas per paskutinę mačo minutę pelnė 7 taškus, nors iki tol buvo surinkęs vos 5. Taip pat po 12 taškų į ALBA pergalę įnešė J’Wanas Robertsas ir Martinas Hermannssonas (0/4 tritaškių).
Miuncheno klubui 16 taškų sumetė Justinianas Jessupas (5 atk. kam., 4/6 tritaškių), 10 – Wenyenas Gabrielis, 9 – Andreasas Obstas (0/6 tritaškių, 5 atk. kam.). Komandoje dar nedebiutavo Spenceris Dinwiddie.
„Bayern“ pasitinka dvigubą Eurolygos savaitę, per kurią namie priims Madrido „Real“ ir Bolonijos „Virtus“.
