Sabonio treniruojami „Lions“ Didžiosios Britanijos lygoje sutriuškino varžovus 45 taškų skirtumu

Lietuvio treniruojami Londono „Lions“ (7/0) Didžiosios Britanijos pirmenybių mačą svečiuose pas Ist Kilbraido „Caledonia Gladiators“ (1/7) triumfavo 96:51 (27:6, 22:9, 28:15, 19:21).
„Liūtai“ dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 49:15, o vėliau triuškinanti persvara dar labiau ūgtelėjo net ir sumažinus apsukas.
Nugalėtojų gretose rungtynėms registruotas nebuvo Karolis Lukošiūnas.
20 taškų Londono klubui pelnė Aminas Adamu (3/4 tritaškių), 15 – Ethanas Price’as (3/5 tritaškių, 6 atk. kam., 5 rez. perd.), 14 – Jonathanas Williamsas (6/7 dvitaškių), 12 – Joelis Scottas.
Šeimininkų gretose daugiau nei šešis taškus pelnė tik 23 surinkęs Kevinas Allenas (9/14 dvitaškių, 8 atk. kam.).
Komandos tarpusavyje žaidė antrą savaitgalį paeiliui, praeitą mūšį „Lions“ laimėjo 81:73.
T.Sabonio auklėtiniai namo grįš trečiadienio Europos taurės maču prieš Ankaros „Turk Telekom“.
