TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sabonio treniruojami „Lions“ Didžiosios Britanijos lygoje sutriuškino varžovus 45 taškų skirtumu

2025-10-26 19:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 19:59

Gerą formą pagavo penkių pergalių seriją visuose frontuose fiksuojantys Tautvydo Sabonio auklėtiniai.

T.Sabonio auklėtiniai įsibėgėjo kaip reikiant

Gerą formą pagavo penkių pergalių seriją visuose frontuose fiksuojantys Tautvydo Sabonio auklėtiniai.

1

Lietuvio treniruojami Londono „Lions“ (7/0) Didžiosios Britanijos pirmenybių mačą svečiuose pas Ist Kilbraido „Caledonia Gladiators“ (1/7) triumfavo 96:51 (27:6, 22:9, 28:15, 19:21).

„Liūtai“ dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 49:15, o vėliau triuškinanti persvara dar labiau ūgtelėjo net ir sumažinus apsukas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojų gretose rungtynėms registruotas nebuvo Karolis Lukošiūnas.

20 taškų Londono klubui pelnė Aminas Adamu (3/4 tritaškių), 15 – Ethanas Price’as (3/5 tritaškių, 6 atk. kam., 5 rez. perd.), 14 – Jonathanas Williamsas (6/7 dvitaškių), 12 – Joelis Scottas.

Šeimininkų gretose daugiau nei šešis taškus pelnė tik 23 surinkęs Kevinas Allenas (9/14 dvitaškių, 8 atk. kam.).

Komandos tarpusavyje žaidė antrą savaitgalį paeiliui, praeitą mūšį „Lions“ laimėjo 81:73.

T.Sabonio auklėtiniai namo grįš trečiadienio Europos taurės maču prieš Ankaros „Turk Telekom“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
K.Lukošiūnas pelnė 10 taškų
Lukošiūnas pasižymėjo, o „Lions“ iškovojo pirmąją pergalę Europos taurėje
T.Sabonis slogiai startavo Europos taurėje
T.Sabonio auklėtiniai sutriuškinti ir Stambule (5)

