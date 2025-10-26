Ebo pelnė 21 tašką ir išsiskyrė dvikovoje su Eurolygos komanda

Vasilio Spanoulio auklėtiniai namie 92:85 (27:24, 17:22, 26:19, 22:20) nugalėjo Dordonės „Boulazac“ (2/3).
Ryškiausiai rungtynėse žibėjo Elie Okobo – 24 minutės, 23 taškai (5/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, pražanga ir 24 naudingumo balai.
16 taškų prie pergalės pridėjo Jaronas Blossomgame’as (4/7 tritaškių), 11 – Matthew Strazelis (5 atk. kam., 7 rez. perd.), 9 – Nemanja Nedovičius (3/7 tritaškių, 5 rez. perd.).
Svečiams 21 tašką surinko iš Kėdainių „Nevėžio“ atvykęs Amitas Ebo (4/8 tritaškių, 4 rez. perd.), 16 – Ousmanas Krubally (8/10 dvitaškių, 9 atk. kam.), 15 – Angelo Warneris (5 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – K.J.Williamsas (4 atk. kam.), 8 – Tony Snellas (5 atk. kam.).
Monako klubas dvigubą Eurolygos savaitę skirs graikams – startuos svečiuose pas Pirėjo „Olympiacos“, vėliau namie priims Atėnų „Panathinaikos“.
