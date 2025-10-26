Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Ebo pelnė 21 tašką ir išsiskyrė dvikovoje su Eurolygos komanda

2025-10-26 19:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 19:45

Prancūzijos pirmenybėse savo darbą atliko Monako „AS Monaco“ (4/1) ekipa.

A.Ebo buvo ryškus

Prancūzijos pirmenybėse savo darbą atliko Monako „AS Monaco“ (4/1) ekipa.

REKLAMA
0

Vasilio Spanoulio auklėtiniai namie 92:85 (27:24, 17:22, 26:19, 22:20) nugalėjo Dordonės „Boulazac“ (2/3).

Ryškiausiai rungtynėse žibėjo Elie Okobo – 24 minutės, 23 taškai (5/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, pražanga ir 24 naudingumo balai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

16 taškų prie pergalės pridėjo Jaronas Blossomgame’as (4/7 tritaškių), 11 – Matthew Strazelis (5 atk. kam., 7 rez. perd.), 9 – Nemanja Nedovičius (3/7 tritaškių, 5 rez. perd.).

REKLAMA
REKLAMA

Svečiams 21 tašką surinko iš Kėdainių „Nevėžio“ atvykęs Amitas Ebo (4/8 tritaškių, 4 rez. perd.), 16 – Ousmanas Krubally (8/10 dvitaškių, 9 atk. kam.), 15 – Angelo Warneris (5 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – K.J.Williamsas (4 atk. kam.), 8 – Tony Snellas (5 atk. kam.).

Monako klubas dvigubą Eurolygos savaitę skirs graikams – startuos svečiuose pas Pirėjo „Olympiacos“, vėliau namie priims Atėnų „Panathinaikos“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
E.Okobo vedė į pergalę (Scanpix nuotr.)
„AS Monaco“ išvykoje palaužė „Paris“ ir laimėjo rezultatyvų Eurolygos klubų susitikimą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų