Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sajus svariai prisidėjo prie Izmiro klubo pergalės prieš Cowano vedamą ekipą

2025-10-26 19:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 19:28

Turkijos pirmenybėse antrąją pergalę iškovojo Izmiro „Aliaga Petkim“ (2/3) su Martynu Sajumi.

M.Sajų apribojo susirinktos pražangos (FIBA nuotr.)

Turkijos pirmenybėse antrąją pergalę iškovojo Izmiro „Aliaga Petkim“ (2/3) su Martynu Sajumi.

REKLAMA
0

Lietuvio klubas namie 90:86 (26:23, 18:18, 22:22, 24:23) įveikė Mersino BSK (2/3).

M.Sajus pakilęs nuo suolo per 15 minučių surinko 10 taškų (2/2 dvitaškių, 6/9 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, išnaudojo pražangų limitą ir finišavo su 12 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

21 tašką Izmiro komandai surinko Yannickas Franke (4/6 tritaškių), 20 – Davidas Efianayi (8 rez. perd.), 11 – Jehyve’as Floydas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 10 – Philipas Scrubbas (6 rez. perd.) ir Robertas Blumbergas.

Mersino ekipai 19 taškų sumetė Anthony Cowanas (6 rez. perd.), po 18 – Justinas Cobbsas (5 rez. perd.) ir Benas Bentilas (6 atk. kam., 3/5 tritaškių), 16 – Francisco Cruzas (3/6 tritaškių).

Artimiausią mačą M.Sajus sužais FIBA Europos taurėje – trečiadienį laukia namų rungtynės prieš Oradijos CSM.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Sajus pasirodė solidžiai
M.Sajus sužibėjo prieš „Galatasaray“: arti dvigubo dublio Turkijos lygoje
M.Sajus sužaidė solidžiai
M.Sajus tapo pagrindiniu pergalės kalviu (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų