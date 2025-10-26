Sajus svariai prisidėjo prie Izmiro klubo pergalės prieš Cowano vedamą ekipą

Lietuvio klubas namie 90:86 (26:23, 18:18, 22:22, 24:23) įveikė Mersino BSK (2/3).
M.Sajus pakilęs nuo suolo per 15 minučių surinko 10 taškų (2/2 dvitaškių, 6/9 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, išnaudojo pražangų limitą ir finišavo su 12 naudingumo balų.
21 tašką Izmiro komandai surinko Yannickas Franke (4/6 tritaškių), 20 – Davidas Efianayi (8 rez. perd.), 11 – Jehyve’as Floydas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 10 – Philipas Scrubbas (6 rez. perd.) ir Robertas Blumbergas.
Mersino ekipai 19 taškų sumetė Anthony Cowanas (6 rez. perd.), po 18 – Justinas Cobbsas (5 rez. perd.) ir Benas Bentilas (6 atk. kam., 3/5 tritaškių), 16 – Francisco Cruzas (3/6 tritaškių).
Artimiausią mačą M.Sajus sužais FIBA Europos taurėje – trečiadienį laukia namų rungtynės prieš Oradijos CSM.
