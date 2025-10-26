„Real“ po pergalės prieš „Barceloną“ padidino atotrūkį „La Liga“ pirmenybėse

Puikaus Jude‘o Bellinghamo perdavimo sulaukęs Kylianas Mbappe sužaidus kiek daugiau nei 20 minučių tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Real“ į priekį 1:0. Ferminas Lopezas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. J. Bellinghamas pirmojo kėlinio pabaigoje pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Real“ naudai 2:1.
K. Mbappe antrojo kėlinio pradžioje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį meistriškai atrėmė katalonų ekipos vartų sargasWojciechas Szczesny. Pedri rungtynių pabaigoje už grubią pražangą buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną kortelę, bei „Barcelona“ liko žaisti dešimtyje.
„Barcelonos“ vyriausiasis treneris šį susitikimą stebėjo iš šalies, nes negalėjo vadovauti komandai dėl rungtynėse su „Girona“ užsidirbtos raudonos kortelės.
„Real“ išleido jauniausią startinį vienuoliktuką „El Clasico“ susitikime visuose turnyruose per paskutinius 20 sezonų (25 metai ir 15 dienų).
K. Mbappe tapo trečiuoju žaidėju, pasižymėjusiu keturiuose „El Clasico“ mūšiuose iš eilės visuose turnyruose 21-ajame amžiuje.
J. Bellinghamas tapo jauniausiuoju „Real“ žaidėju, pelniusiu įvartį ir atlikusiu rezultatyvų perdavimą rungtynėse prieš „Barceloną“ visuose turnyruose (22 metai ir 119 dienų).
„Real“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkęs 27 taškus ir rikiuojasi „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Barcelona“ su 22 taškais alsuoja į nugarą ir žengia antra.
