Normantas pelnė 5 taškus Bilbao klubo pergalėje prieš „MoraBanc“

Bilbao „Surne“ (2/2) namie 81:71 (22:11, 24:21, 20:21, 15:18) pranoko Andoros „MoraBanc“ (1/3).
M.Normantas per 14 minučių surinko 5 taškus (1/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 pražangas ir 3 naudingumo balus.
Per keturis pirmenybių mačus lietuvis išlieka tik kartą perkopęs penkių taškų ribą.
20 taškų Bilbao klubui surinko Justinas Jaworskis (5/10 tritaškių), 13 – Haraldas Frey’us (4 klaidos, 2/5 tritaškių), 12 – Darrunas Hilliardas (1/5 tritaškių, 4/4 dvitaškių), 10 – Martinas Krampeljis (6 atk. kam.).
Svečiams 14 taškų pelnė Morrisas Udeze (6/10 dvitaškių), 10 – Kyle’as Kuričius, po 9 – Shannonas Evansas (7 rez. perd., 1/5 tritaškių), Yvesas Ponsas ir Artemas Pustovijus (4/4 dvitaškių).
M.Normanto dabar laukia išvyka į Sakartvelą – FIBA Europos taurės mačas prieš Kutaisio „Kutaisi“.
