Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Normantas pelnė 5 taškus Bilbao klubo pergalėje prieš „MoraBanc“

2025-10-26 20:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 20:24

Ispanijos pirmenybėse pergalę pasiekė Margirio Normanto atstovaujama ekipa.

M.Normantas surinko 5 taškus

Ispanijos pirmenybėse pergalę pasiekė Margirio Normanto atstovaujama ekipa.

REKLAMA
0

Bilbao „Surne“ (2/2) namie 81:71 (22:11, 24:21, 20:21, 15:18) pranoko Andoros „MoraBanc“ (1/3).

M.Normantas per 14 minučių surinko 5 taškus (1/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 pražangas ir 3 naudingumo balus.

Per keturis pirmenybių mačus lietuvis išlieka tik kartą perkopęs penkių taškų ribą.

20 taškų Bilbao klubui surinko Justinas Jaworskis (5/10 tritaškių), 13 – Haraldas Frey’us (4 klaidos, 2/5 tritaškių), 12 – Darrunas Hilliardas (1/5 tritaškių, 4/4 dvitaškių), 10 – Martinas Krampeljis (6 atk. kam.).

Svečiams 14 taškų pelnė Morrisas Udeze (6/10 dvitaškių), 10 – Kyle’as Kuričius, po 9 – Shannonas Evansas (7 rez. perd., 1/5 tritaškių), Yvesas Ponsas ir Artemas Pustovijus (4/4 dvitaškių).

M.Normanto dabar laukia išvyka į Sakartvelą – FIBA Europos taurės mačas prieš Kutaisio „Kutaisi“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Normantui metimai nekrito
M.Normantas kukliai prisidėjo prie Bilbao klubo pergalės

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų