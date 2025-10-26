Rubio ryškiai sužaidė prieš „Valencia“

Valensijos „Valencia“ (4/0) namie 102:90 (27:24, 17:20, 28:16, 30:30) nugalėjo Badalonos „Joventut“ (3/1).
Svečių gretose solidžiai pasirodė į savo paauglystės klubą grįžęs Ricky Rubio – 22 minutės, 13 taškų (2/6 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 3 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 5 išprovokuotos pražangos, viena paties nuobauda ir 18 naudingumo balų.
28 taškus „Joventut“ gretose pelnė Cameronas Huntas (7/10 tritaškių), 13 – Ante Tomičius (5/12 dvitaškių), 10 – Adamas Hanga (2/6 tritaškių, 6 atk. kam., 3 klaidos).
Valensijos klubui 17 taškų surinko Kameronas Tayloras (3/3 tritaškių), 16 – Jeanas Montero (4 klaidos), 13 – Nathanas Reuversas (2/7 tritaškių), 12 – Jaime Pradilla, po 10 – Sergio de Larrea ir Nealas Sako (5 atk. kam., 5/5 dvitaškių).
Ispanijoje po keturių turų liko tik dvi nesuklupusios ekipos – Tenerifės „La Laguna“ (4/0) ir „Valencia“.
Valensijos ekipa dvigubą Eurolygos savaitę praleis namie priimdama Stambulo „Fenerbahče“ ir Dubajaus „Dubai“.
