Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Rubio ryškiai sužaidė prieš „Valencia“

2025-10-26 21:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 21:56

Ispanijos pirmenybėse susitiko dvi iki šiol neklupusios ekipos.

R.Rubio pasirodė solidžiai

Ispanijos pirmenybėse susitiko dvi iki šiol neklupusios ekipos.

REKLAMA
0

Valensijos „Valencia“ (4/0) namie 102:90 (27:24, 17:20, 28:16, 30:30) nugalėjo Badalonos „Joventut“ (3/1).

Svečių gretose solidžiai pasirodė į savo paauglystės klubą grįžęs Ricky Rubio – 22 minutės, 13 taškų (2/6 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 3 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 5 išprovokuotos pražangos, viena paties nuobauda ir 18 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

28 taškus „Joventut“ gretose pelnė Cameronas Huntas (7/10 tritaškių), 13 – Ante Tomičius (5/12 dvitaškių), 10 – Adamas Hanga (2/6 tritaškių, 6 atk. kam., 3 klaidos).

REKLAMA
REKLAMA

Valensijos klubui 17 taškų surinko Kameronas Tayloras (3/3 tritaškių), 16 – Jeanas Montero (4 klaidos), 13 – Nathanas Reuversas (2/7 tritaškių), 12 – Jaime Pradilla, po 10 – Sergio de Larrea ir Nealas Sako (5 atk. kam., 5/5 dvitaškių).

Ispanijoje po keturių turų liko tik dvi nesuklupusios ekipos – Tenerifės „La Laguna“ (4/0) ir „Valencia“.

Valensijos ekipa dvigubą Eurolygos savaitę praleis namie priimdama Stambulo „Fenerbahče“ ir Dubajaus „Dubai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų