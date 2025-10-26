„Paris“ krepšininkai svečiuose triumfavo net 40 taškų persvara

Eurolygos klubas išvykoje 107:67 (27:12, 31:15, 29:23, 20:17) sutriuškino Šalono „Elan“ (2/3).
„Paris“ dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 58:27 ir vėliau tik didino persvarą, negailėdami varžovų jų pačių žiūrovų akivaizdoje.
21 tašką nugalėtojams surinko Nadiras Hifi (5/9 tritaškių), 20 – Leopoldas Cavaliere (6/6 dvitaškių), 13 – Derekas Willisas (7 atk. kam., 3/5 tritaškių), 12 – Joelis Ayayi.
Šalono klubas turėjo tik du dviženklininkus – 15 taškų pelniusį Zacas Cuthbertsoną ir 10 pridėjusį Clarence’ą Nadolny.
„Paris“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės namų maču prieš Stambulo „Anadolu Efes“, o vėliau vyks į Milaną.
