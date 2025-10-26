Kalendorius
Marijus Dumčius realizavo pergalingą baudinį Alpių ledo ritulio lygoje

2025-10-26 22:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 22:34

Marijus Dumčius | hockey.lt nuotr.

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku išvykoje 3:4 pralaimėjo prieš „HK Dukla Michalovce“ ekipą. Lietuvis žaidė 17 min. 36 sek., 2 kartus atakavo vartus, atliko 4 jėgos veiksmus ir gavo 2 baudos min.

0

„HK Spišska Nova Ves“ (17 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 12-os komandų.

Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda namuose po baudinių serijos 5:4 išplėšė pergalę prieš „Rittner Buam SkyAlps“ (Italija). Lietuvis realizavo pergalingą baudinį ir atliko rezultatyvų perdavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„KHL Sisak“ (25 tšk.) žengia 2-a, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija, 7 tšk.), kurios garbę gina Arturas Seniutas, lieka paskutinė – 13-a.

Aukščiausioje Ispanijos lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Nikita Kuzminovu namuose 0:15 neturėjo vilčių prieš „CG Puigcerdą“. Lietuvis žaidė 45 min. 22 sek. ir atrėmė 52 iš 62 varžovų smūgių į vartus.

„Andorra HG“ (2 tšk.) užima priešpaskutinę – 8-ą – vietą.

Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ ekipa, kurios garbę gina Emilijus Krakauskas, išvykoje 1:4 neatsilaikė prieš „HC Thurgau“. Lietuvis žaidė 16 min. 41 sek., 4 kartus atakavo vartus, blokavo 1 smūgį, pralaimėjo 1 ritulio išmetimą ir gavo 2 baudos min.

„EHC Arosa“ (12 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 10-a.

Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) Marko Kaleinikovo atstovaujama „Bloomington Bison“ ekipa namuose 2:6 nusileido „Toledo Walleye“. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.

„Bloomington Bison“ (3 tšk.) Vakarų konferencijoje žengia 11-a tarp 15-os ekipų.

Vokietijos trečioje lygoje „Hammer Eisbaren“, kuriai priklauso Ugnius Čižas, savų žiūrovų akivaizdoje po pratęsimo 3:2 iškovojo pergalę prieš Duisburgo „Fuchse“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Hammer Eisbaren“ (15 tšk.) rikiuojasi 6-oje pozicijoje tarp 11-os Šiaurės konferencijos komandų.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) „Quad City Storm“ su Eimantu Noreika 5:1 išsivežė pergalę iš „Evansville Thunderbolts“ teritorijos. Lietuvis užsidirbo 4 baudos min.

„Quad City Storm“ (2 tšk.) pakilo į priešpaskutinę – 9-ą – poziciją.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ komanda išvykoje 0:3 pralaimėjo prieš „Baie-Comeau Drakkar“. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus ir atliko 3 jėgos veiksmus.

„Rimouski Oceanic“ (13 tšk.) Rytuose rikiuojasi 6-a tarp 10 ekipų.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku svečiuose 0:7 neturėjo vilčių prieš „Brandon Wheat Kings“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Lethbridge Hurricanes“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje nukrito į paskutinę – 11-ą – vietą.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragon“, kuriai priklauso du lietuviai, namuose 1:2 nusileido „HC Lugano“. Danielius Čečekovas ir Titas Krakauskas nepasižymėjo.

Nepasižymėjo ir Tadas Šližys, kurio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ ekipa išvykoje 0:1 pralaimėjo prieš „GCK Lions“. „LHC Academy“ be Beno Andrejausko 4:1 savo arenoje įveikė „EV Zug“, o „EHC Kloten“ su Dovydu Norumi svečiuose 1:4 pralaimėjo prieš „SCL Young Tigers“. D. Norus nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (32 tšk.) užima 5-ą vietą, „LHC Academy“ (24) – 9-ą, „EHC Kloten“ (21) – 11-ą, o „Futur Hockey“ (18) lieka paskutinė – 13-a.

