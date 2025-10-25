Baltijos ledo ritulio lygoje – du Lietuvos klubų pralaimėjimai

Vienintelį įvartį lietuviams pelnė Aivaras Bendžius (40:24, Nazaras Ružnikovas, Egidijus Binkulis).
Latvijos ekipoje pasižymėjo Janis Zemitis (04:56), Kasparas Daugavinšas (18:36), Kristapas Sotnieksas (36:41, 43:16), Deividas Sarkanis (37:27), Ingusas Ločmelis (47:09), Elvisas Želubovskis (52:28).
Latviai palengva didino savo pranašumą visų rungtynių metu ir visus kėlinius laimėjo dviejų įvarčių skirtumu.
Kitokias užduotis nei „Energija“ turnyrinėje lentelėje sprendžianti Rygos ekipa nė akimirkai neleido suabejoti savo pranašumu ir tvirtai jautėsi ant Elektrėnų ledo visose rungtynėse.
Be brolių Kumeliauskų žaidusi „Energija“ į varžovų vartus metė 22 kartus, svečiai atsakė 38 metimais.
„Pradėjom neblogai, daug pozityvių momentų buvo žaidime ir vyrams tą pasakiau. Neramina tai, kad klaidos kartojasi ir neištaisom klaidų. Nežiūrint į keletą nereikalingų įvarčių, neblogos rungtynės ir mes momentų turėjom, nėra taip blogai“, – po dvikovos sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
„Energija“ spalio 29 dieną, 19.30 val. namų aikštelėje kitose savo rungtynėse Baltijos ledo ritulio čempionate priims Liepojos ledo ritulio komandą.
Kitokį vaizdą ant Vilniaus ledo pademonstravo Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“, kuri įnirtingai priešinosi varžovams iš Ukrainos, Kijevo „Capitals“, tačiau ir sostinės ekipa buvo priversta nusileisti rezultatu 2:4 (1:1, 1:3, 0:0).
Vilniečiams įvarčius pelnė Ignotas Ragas (02:54, Benas Beličenka, Ilja Michalevičius) ir Dino Mukovozas (36:48, Ilja Četvertakas).
Kijevo komandoje pasižymėjo Danilas Fursa (01:35, 29:38), Lauris Bajarunas (25:06), Martinas Karsumas (35:31).
Rungtynių pradžioje greitais įvarčiais apsikeitusios komandos dvikovoje stokojo drausmės, o tai buvo į naudą svečiams, kurie kiekybinę persvarą išnaudojo tris kartus.
Dvikovoje su gerokai aukščiau žengiančia komanda vilniečiai nesijautė silpnesniais ir nuolat kūrė pavojingas situacijas prie varžovų vartų, tačiau Ukrainos klubo žaidėjai išsaugojo sau tinkamą pranašumą ir į ekipos bazę Rygoje išsiveža pergalę.
„Komanda tikrai gerai žaidė, tikrai stengėsi. Pateikėm žaidėjams kaip reikia žaisti prieš priešininką ir visi stengėsi. Aišku, per daug baudos minučių antrajame kėlinyje“, – po rungtynių sakė Vilniaus klubo treneris Edgaras Rybakovas.
„Hockey Punks – Mototoja“ jau rytoj, sekmadienį, 16.30 val. priims „Energijos“ skriaudikus, Rygos HK „Mogo/RSU“ ekipą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!