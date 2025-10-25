Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Baltijos ledo ritulio lygoje – du Lietuvos klubų pralaimėjimai

2025-10-25 20:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 20:43

Baltijos ledo ritulio lygoje šeštadienį namuose žaidusi Elektrėnų „Energija“ neturėjo rimtesnių argumentų čempionų titulą ginančiai Rygos HK „Mogo/RSU“ ekipai, kuriai nusileido 1:7 (0:2, 0:2, 1:3).

Elektrėnų „Energija“ | hockey.lt nuotr.

Baltijos ledo ritulio lygoje šeštadienį namuose žaidusi Elektrėnų „Energija“ neturėjo rimtesnių argumentų čempionų titulą ginančiai Rygos HK „Mogo/RSU“ ekipai, kuriai nusileido 1:7 (0:2, 0:2, 1:3).

REKLAMA
0

Vienintelį įvartį lietuviams pelnė Aivaras Bendžius (40:24, Nazaras Ružnikovas, Egidijus Binkulis).

Latvijos ekipoje pasižymėjo Janis Zemitis (04:56), Kasparas Daugavinšas (18:36), Kristapas Sotnieksas (36:41, 43:16), Deividas Sarkanis (37:27), Ingusas Ločmelis (47:09), Elvisas Želubovskis (52:28).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latviai palengva didino savo pranašumą visų rungtynių metu ir visus kėlinius laimėjo dviejų įvarčių skirtumu.

REKLAMA
REKLAMA

Kitokias užduotis nei „Energija“ turnyrinėje lentelėje sprendžianti Rygos ekipa nė akimirkai neleido suabejoti savo pranašumu ir tvirtai jautėsi ant Elektrėnų ledo visose rungtynėse.

REKLAMA

Be brolių Kumeliauskų žaidusi „Energija“ į varžovų vartus metė 22 kartus, svečiai atsakė 38 metimais.

„Pradėjom neblogai, daug pozityvių momentų buvo žaidime ir vyrams tą pasakiau. Neramina tai, kad klaidos kartojasi ir neištaisom klaidų. Nežiūrint į keletą nereikalingų įvarčių, neblogos rungtynės ir mes momentų turėjom, nėra taip blogai“, – po dvikovos sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.

REKLAMA
REKLAMA

„Energija“ spalio 29 dieną, 19.30 val. namų aikštelėje kitose savo rungtynėse Baltijos ledo ritulio čempionate priims Liepojos ledo ritulio komandą.

Kitokį vaizdą ant Vilniaus ledo pademonstravo Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“, kuri įnirtingai priešinosi varžovams iš Ukrainos, Kijevo „Capitals“, tačiau ir sostinės ekipa buvo priversta nusileisti rezultatu 2:4 (1:1, 1:3, 0:0).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vilniečiams įvarčius pelnė Ignotas Ragas (02:54, Benas Beličenka, Ilja Michalevičius) ir Dino Mukovozas (36:48, Ilja Četvertakas).

Kijevo komandoje pasižymėjo Danilas Fursa (01:35, 29:38), Lauris Bajarunas (25:06), Martinas Karsumas (35:31).

Rungtynių pradžioje greitais įvarčiais apsikeitusios komandos dvikovoje stokojo drausmės, o tai buvo į naudą svečiams, kurie kiekybinę persvarą išnaudojo tris kartus.

REKLAMA

Dvikovoje su gerokai aukščiau žengiančia komanda vilniečiai nesijautė silpnesniais ir nuolat kūrė pavojingas situacijas prie varžovų vartų, tačiau Ukrainos klubo žaidėjai išsaugojo sau tinkamą pranašumą ir į ekipos bazę Rygoje išsiveža pergalę.

„Komanda tikrai gerai žaidė, tikrai stengėsi. Pateikėm žaidėjams kaip reikia žaisti prieš priešininką ir visi stengėsi. Aišku, per daug baudos minučių antrajame kėlinyje“, – po rungtynių sakė Vilniaus klubo treneris Edgaras Rybakovas.

„Hockey Punks – Mototoja“ jau rytoj, sekmadienį, 16.30 val. priims „Energijos“ skriaudikus, Rygos HK „Mogo/RSU“ ekipą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų