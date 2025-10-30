Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laima Vladson be vargo žengė į ITF turnyro Taškente ketvirtfinalį

2025-10-30 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 13:20

Taškente (Uzbekistanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį 18-metė Laima Vladson (WTA-964, ITF jaunių-11) aštuntfinalyje per 65 minutes 6:2, 6:1 sutriuškino nuo kvalifikacijos startavusią 17-metę kazachę Albiną Kakenovą (ITF jaunių-205).

Laima Vladson | „Stop“ kadras

Lietuvė dominavo visą mačą, turėjo net 11 „break pointų" ir laimėjo 5 varžovės padavimų serijas. Kazachė šiame mače apskritai nesusikūrė nė vienos galimybės tašku laimėti lietuvės padavimų seriją.

0

Lietuvė dominavo visą mačą, turėjo net 11 „break pointų“ ir laimėjo 5 varžovės padavimų serijas. Kazachė šiame mače apskritai nesusikūrė nė vienos galimybės tašku laimėti lietuvės padavimų seriją.

L. Vladson atiteko 3 WTA vienetų reitingo taškai bei 367 JAV doleriai. Ketvirtfinalyje lietuvės lauks neutrali atletė Darija Chomucianskaja, prieš kurią L. Vladson pralaimėjo praėjusią savaitę turnyro Taškente pusfinalyje.

ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

