Laima Vladson be vargo žengė į ITF turnyro Taškente ketvirtfinalį

Lietuvė dominavo visą mačą, turėjo net 11 „break pointų“ ir laimėjo 5 varžovės padavimų serijas. Kazachė šiame mače apskritai nesusikūrė nė vienos galimybės tašku laimėti lietuvės padavimų seriją.
L. Vladson atiteko 3 WTA vienetų reitingo taškai bei 367 JAV doleriai. Ketvirtfinalyje lietuvės lauks neutrali atletė Darija Chomucianskaja, prieš kurią L. Vladson pralaimėjo praėjusią savaitę turnyro Taškente pusfinalyje.
ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
