Justas Trainauskas baigė įsimintiną žygį ITF vyrų teniso turnyre Tunise

Lietuvis šiame mače neturėjo nė vieno „break pointo“ ir pralaimėjo 4 savo padavimų serijas. J. Trainauskas padarė 6 dvigubas klaidas, o M. Mbithi – 1.
J. Trainauskas pelnė pirmą ATP reitingo tašką per karjerą ir 258 JAV dolerius. Lietuvis anksčiau retai žaisdavo profesionalų turnyrus, nes dalyvaudavo NCAA studentų pirmenybėse.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
