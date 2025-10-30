Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justas Trainauskas baigė įsimintiną žygį ITF vyrų teniso turnyre Tunise

2025-10-30 15:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 15:01

Tunise vykstančiame ITF serijos vyrų teniso turnyre savo pasirodymą baigė 23-ejų Justas Trainauskas. Nuo kvalifikacijos startavęs ir 4 pergales iš eilės pasiekęs lietuvis pagrindinio etapo aštuntfinalyje per 81 minutę 1:6, 3:6 pralaimėjo 6-ajai turnyro raketei amerikiečiui Mwendwai Mbithi (ATP-757).

Justas Trainauskas (Larry Levanti nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvis šiame mače neturėjo nė vieno „break pointo“ ir pralaimėjo 4 savo padavimų serijas. J. Trainauskas padarė 6 dvigubas klaidas, o M. Mbithi – 1.

J. Trainauskas pelnė pirmą ATP reitingo tašką per karjerą ir 258 JAV dolerius. Lietuvis anksčiau retai žaisdavo profesionalų turnyrus, nes dalyvaudavo NCAA studentų pirmenybėse.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

