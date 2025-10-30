Moutet atsakė į Bubliko užgaulias pastabas po pralaimėjimo: „Žinokite, aš dabar gyvenu Dubajuje“

„Prieš mačą jis kalbėjo per daug, todėl man reikėjo jį nubausti. Kito varianto nebuvo. Jis sakė, kad padarys viską, jog išsiųstų mane namo. Gerai, kad jis gyvena Paryžiuje, tai pats nesunkiai grįš namo išsikvietęs taksi“, – rėžė A. Bublikas.
"well he said he'll do everything to send me home so it's nice that he lives in paris it's not too far with taxi you know" 😭😭😭😭 pic.twitter.com/HTBh1hts1l— i (@atpobsessed) October 29, 2025
C. Moutet tokie varžovo komentarai nepatiko.
„Negirdėjau, ką jis vakar kalbėjo. Sakė, kad man netoli iki namų? Žinokite, aš dabar gyvenu Dubajuje.
Aš šitame mače stengiausi koncentruotis tik į save. Nemanau, kad Bublikas kažkaip asmeniškai yra nusistatęs prieš mane, jis tiesiog mėgsta pasijuokti iš kitų žaidėjų. Kai kurie žaidėjai mėgsta daug šnekėti, kiti – ne. Aleksandras turbūt priklauso pirmajai kategorijai. Man tokie dalykai nepatinka. Žinau, kas slypi už tų žodžių ir koks Aleksandras yra iš tiesų“, “ teigė C. Moutet.
Moutet on Bublik's comments after their match in Paris, 'He likes to make fun of players…'— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2025
“What you said yesterday he probably heard. He said a word for you at the end. Did you hear that?”
Corentin: “No.”
"He said that as you lived in Paris, it wouldn't be far for you to go… pic.twitter.com/SyXpjFRx4A
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
