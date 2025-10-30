Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Moutet atsakė į Bubliko užgaulias pastabas po pralaimėjimo: „Žinokite, aš dabar gyvenu Dubajuje“

2025-10-30 20:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 20:37

Paryžiuje (Prancūzija) trečiadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras, kur Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-16) per 1 valandą 37 minutes 6:3, 7:5 nugalėjo prancūzą Corentiną Moutet (ATP-32).

Aleksandras Bublikas | „Stop“ kadras

0

„Prieš mačą jis kalbėjo per daug, todėl man reikėjo jį nubausti. Kito varianto nebuvo. Jis sakė, kad padarys viską, jog išsiųstų mane namo. Gerai, kad jis gyvena Paryžiuje, tai pats nesunkiai grįš namo išsikvietęs taksi“, – rėžė A. Bublikas.

C. Moutet tokie varžovo komentarai nepatiko.

„Negirdėjau, ką jis vakar kalbėjo. Sakė, kad man netoli iki namų? Žinokite, aš dabar gyvenu Dubajuje.

Aš šitame mače stengiausi koncentruotis tik į save. Nemanau, kad Bublikas kažkaip asmeniškai yra nusistatęs prieš mane, jis tiesiog mėgsta pasijuokti iš kitų žaidėjų. Kai kurie žaidėjai mėgsta daug šnekėti, kiti – ne. Aleksandras turbūt priklauso pirmajai kategorijai. Man tokie dalykai nepatinka. Žinau, kas slypi už tų žodžių ir koks Aleksandras yra iš tiesų“, “ teigė C. Moutet.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

