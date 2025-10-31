Laima Vladson anksčiau laiko pasitraukė iš mačo su neutralia atlete

Lietuvė mačo pradžioje panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 1:3, 3:3), bet vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir neatsitiesė. Antrojo seto pradžioje L. Vladson nerealizavo dviejų „break pointų“, tada pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nusprendė daugiau nežaisti.
Prieš tą pačią varžovę L. Vladson pralaimėjo ir praėjusią savaitę Taškente. Tiesa, tąkart tenisininkės susitiko ne ketvirtfinalyje, o pusfinalyje.
L. Vladson atiteko 3 WTA vienetų reitingo taškai bei 367 JAV doleriai.
ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!