TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laima Vladson anksčiau laiko pasitraukė iš mačo su neutralia atlete

2025-10-31 12:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 12:48

Taškente (Uzbekistanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre penktadienį 18-metė Laima Vladson (WTA-964, ITF jaunių-11) ketvirtfinalyje po 73 minučių žaidimo 4:6, 1:4 atsiliko nuo neutralios atletės Darijos Chomucianskajos ir atsisakė tęsti mačą.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

0

Lietuvė mačo pradžioje panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 1:3, 3:3), bet vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir neatsitiesė. Antrojo seto pradžioje L. Vladson nerealizavo dviejų „break pointų“, tada pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nusprendė daugiau nežaisti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš tą pačią varžovę L. Vladson pralaimėjo ir praėjusią savaitę Taškente. Tiesa, tąkart tenisininkės susitiko ne ketvirtfinalyje, o pusfinalyje.

L. Vladson atiteko 3 WTA vienetų reitingo taškai bei 367 JAV doleriai.

ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

