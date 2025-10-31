Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Sabeckis žais Utenoje

2025-10-31 12:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 12:44

Utenos „Juventus“ klubas sulaukė pastiprinimo gynėjų grandyje – komandą papildė 198 cm ūgio įžaidėjas Donatas Sabeckis.

D.Sabeckis žais Utenoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Utenos „Juventus" klubas sulaukė pastiprinimo gynėjų grandyje – komandą papildė 198 cm ūgio įžaidėjas Donatas Sabeckis.

0

Sutartis su krepšininku pasirašyta iki šio sezono pabaigos.

Praėjusį sezoną D. Sabeckis atstovavo Mažeikių „M Basket-Delamode“ ekipai. Lietuvos krepšinio lygoje kaunietis vidutiniškai rinko 8,7 taško, 5,7 rezultatyvaus perdavimo, 3,6 atkovoto kamuolio ir 11,3 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turėdami galimybę atlikti korekcijas sudėtyje, nusprendėme pastiprinti šiuo metu mums aktualiausią – įžaidėjo – poziciją. Donatą puikiai pažįstame – tiek jo žaidimo stilių ir krepšinio suvokimą, tiek asmenines savybes. Esame įsitikinę, kad jis bus naudingas komandai ir padės siekti pergalių“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.

Savo karjeroje D.Sabeckis yra vilkėjęs „Šiaulių“, Kauno „Žalgirio“, Zagrebo „Cibona“ (Kroatija), Prienų „CBet“, Ženevos „Geneve“ (Šveicarija), Panevėžio „Lietkabelio“ ir Slupsko „Czarni“ (Lenkija) komandų marškinėlius.

D.Sabeckis „Juventus“ ekipoje debiutuoti galės jau artėjančiose pirmadienio rungtynėse.

