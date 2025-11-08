Jogėla dvigubu dubliu vedė į pergalę

Puolėjo atstovaujami Valbžycho „Gornik Zamek“ (4/2) namie 90:81 (25:21, 22:26, 15:19, 28:15) pranoko Glivicės GTK (1/5).
T.Jogėlos ekipa po trijų kėlinių atsiliko 62:66, bet lemiamoje atkarpoje buvo gerokai solidesnė.
Lietuvis per 24 minutes surinko 18 taškų (7/11 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/8 baudų metimų), 11 atkovotų, perimtą ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir 23 naudingumo balus.
25 taškus Valbžycho klubui sumetė Ikeonas Smithas (7/7 dvitaškių), 19 – Lovellas Cabbilas (6 atk. kam., 7 rez. perd.).
Svečiams 20 taškų atnešė Andy Cleavesas (5 atk. kam., 5 klaidos), 19 – Michaelas Oguine’as (5 atk. kam., 12 išpr. praž.), 15 – Kacperas Gordonas (5 klaidos), 10 – Michalas Jodlowskis.
Antrosios pergalės paeiliui „Gornik Zamek“ sieks kitą savaitgalį lankydami Gdynės „Arka“ (3/2).
