  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Jogėla dvigubu dubliu vedė į pergalę

2025-11-08 19:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 19:35

Lenkijos pirmenybėse į pergalę savo komandą vedė Tauras Jogėla.

M.Jogėla pasirodė solidžiai

M.Jogėla pasirodė solidžiai

0

Puolėjo atstovaujami Valbžycho „Gornik Zamek“ (4/2) namie 90:81 (25:21, 22:26, 15:19, 28:15) pranoko Glivicės GTK (1/5).

T.Jogėlos ekipa po trijų kėlinių atsiliko 62:66, bet lemiamoje atkarpoje buvo gerokai solidesnė.

Lietuvis per 24 minutes surinko 18 taškų (7/11 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/8 baudų metimų), 11 atkovotų, perimtą ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas ir 23 naudingumo balus.

25 taškus Valbžycho klubui sumetė Ikeonas Smithas (7/7 dvitaškių), 19 – Lovellas Cabbilas (6 atk. kam., 7 rez. perd.).

Svečiams 20 taškų atnešė Andy Cleavesas (5 atk. kam., 5 klaidos), 19 – Michaelas Oguine’as (5 atk. kam., 12 išpr. praž.), 15 – Kacperas Gordonas (5 klaidos), 10 – Michalas Jodlowskis.

Antrosios pergalės paeiliui „Gornik Zamek“ sieks kitą savaitgalį lankydami Gdynės „Arka“ (3/2).

M.Kačinas neklumpa Lenkijos pirmenybėse
M.Kačinas laimėjo lietuvių akistatą Lenkijoje

