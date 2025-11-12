Manuelio Neuerio ateitis: „Bayern“ siūlo naują sutartį, DFB laukia sprendimo dėl sugrįžimo

Galutinį sprendimą dėl ateities priims pats M. Neueris, kuris spręs žiūrėdamas į savo sveikatos būklę artimiausiais mėnesiais. Kaip praneša „Bild“, sutarties klausimą klubas ketina apsvarstyti žiemos pabaigoje, bet laukia paties vartininko sprendimo dėl jo fizinės savijautos.
Be to, neatmetama galimybė M. Neuerį pamatyti ir Vokietijos rinktinėje – Rudi Volleris jau surengė preliminarias derybas, o vokiečių žiniasklaida praneša, kad DFB laukia vartininko sprendimo grįžti į rinktinę 2026 m. pasaulio čempionatui, jei situacija suteiktų jam galimybę.
Pats R. Volleris aiškino netikėto pasiūlymo priežastis.
„Tema daug kam įdomi, nieko neatmetame, bet viskas spręsis pagal M. Neuerio formą ir trenerio sprendimą.“
M. Neueris prie „Bayern“ prisijungė 2011-aisiais ir jau sužaidė daugiau nei 500 rungtynių, laimėjo 11 „Bundesliga“ titulų, 6 Vokietijos taures ir du kartus triumfavo Čempionų lygoje. Vartininkui šiuo metu – 39-eri metai, tačiau klubas vis dar mato jį pagrindiniu komandos tvirtumo pagrindu, o sprendimas dėl ateities priklauso tik nuo jo paties.
