„Real“ puolėjas Deckas artėja prie Ispanijos pilietybės gavimo

Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad argentinietis jau atliko reikiamas procedūras ir laukia, kol jam bus suteikta pilietybė, o klubas šį terminą turėtų sužinoti per artimiausią savaitę.
🔜🇪🇸❓— Víctor Colmenarejo (@karusito83) November 12, 2025
🗨️ Deck: “Ya hice la prueba para conseguir el pasaporte español. Ahora no depende de mí, tengo que esperar a que me lo den. El club conocerá los plazos en estas semanas"
Esto facilitaría las convocatorias en Copa y playoffs ACB, y ampliaría mercado si se plantea fichar pic.twitter.com/wGQiZW4BBG
Tai palengvintų „Real“ naujoko paieškas, nes klubas buvo išnaudojęs iš už Europos ribų kilusių žaidėjų kvotą.
30 metų 198 cm ūgio G.Deckas Madrido ekipai atstovavo 2018–2021 metais, tuomet sezoną bandė įsitvirtinti Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), o 2022-aisiais grįžo į „Real“.
Eurolygoje puolėjas per 21 minutę renka 5,6 taško (13 procentų tritaškių), 4,3 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 8 naudingumo balus.
