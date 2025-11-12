 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ puolėjas Deckas artėja prie Ispanijos pilietybės gavimo

2025-11-12 17:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 17:48

Madrido „Real“ puolėjas Gabrielis Deckas netrukus gaus Ispanijos pilietybę.

G.Deckas taps ispanu (Scanpix nuotr.)

Madrido „Real“ puolėjas Gabrielis Deckas netrukus gaus Ispanijos pilietybę.

0

Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad argentinietis jau atliko reikiamas procedūras ir laukia, kol jam bus suteikta pilietybė, o klubas šį terminą turėtų sužinoti per artimiausią savaitę.

Tai palengvintų „Real“ naujoko paieškas, nes klubas buvo išnaudojęs iš už Europos ribų kilusių žaidėjų kvotą.

30 metų 198 cm ūgio G.Deckas Madrido ekipai atstovavo 2018–2021 metais, tuomet sezoną bandė įsitvirtinti Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), o 2022-aisiais grįžo į „Real“.

Eurolygoje puolėjas per 21 minutę renka 5,6 taško (13 procentų tritaškių), 4,3 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 8 naudingumo balus.

