„Fenerbahče“ derasi dėl naujos sutarties su Jasikevičiumi

Pasak jo, derybos vyksta sklandžiai, tačiau dėl įtempto rungtynių grafiko procesas juda lėčiau nei planuota.
„Kadangi rungtynių tvarkaraštis labai įtemptas, mūsų derybos vyksta šiek tiek lėčiau. Tačiau jokių problemų nėra. Tikiuosi, kad viską pavyks sutvarkyti iki gruodžio mėnesio“, – sakė C. Ciritci.
„Šiuo metu išgyvename panašų laikotarpį kaip ir praėjusį sezoną. Penki žaidėjai paliko komandą, keturi nauji atvyko jų vieton. Trys iš jų – amerikiečiai ir vos atvykę patyrė traumas. Mikaelis Jantunenas prisijungė po Europos čempionato, todėl žaidėjai dar tik pradeda prisitaikyti prie trenerio taktikos ir treniruočių metodikos. Kai pagausime tą ritmą, vėl būsime pagrindiniai pretendentai į finalo ketvertą ir lygos viršūnę“, – kalbėjo C.Ciritci.
Kalbėdamas apie komandos planus, C.Ciritci pabrėžė, kad „Fenerbahče“ vadovybė nuolat dirba ties galimais papildymais.
„Nuolat palaikome ryšį su treneriu. Aptariame žaidėjus, kurie mums patinka. Jei Jasikevičius duos sutikimą ir sąlygos leis, esame pasirengę atlikti perėjimą“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie Š.Jasikevičiaus ateitį klube, C. Ciritci teigė, jog kartu nori dirbti ilgą laiką. „Esame labai patenkinti savo treneriu – tiek jo charakteriu, tiek kovingumu aikštėje, tiek tuo, kaip jis veikia žaidėjus ir sirgalius. Viskas dera idealiai. Su juo norime dirbti ilgus metus. Derybos tęsiasi, tiesiog dėl įtempto tvarkaraščio jos vyksta lėčiau. Tačiau jokių problemų nėra – tikiuosi, kad iki gruodžio viską užbaigsime“, – sakė C.Ciritci.
