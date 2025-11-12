 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Lavrinovičius: emocinė pergalė padėjo „Lietkabeliui“ atgauti pasitikėjimą

2025-11-12 12:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 12:26

Panevėžio „Lietkabelis“ tęsia kovas Europos taurės turnyre. Šį trečiadienį Panevėžio klubo laukia Ankaros komandos „Turk Telekom“ iššūkis. Tiesioginė rungtynių transliacija – nuo 19.35 val. per TV6, o iki tol – krepšininko Danieliaus Lavrinovičiaus komentarai apie laukiantį vakaro mačą.

D.Lavrinovičius kalbėjo apie būsimą mačą (R.Lukoševičiaus nuotr.)

0

Kaip teigia D. Lavrinovičius, šio vakaro varžovai „Turk Telekom“ – stipri komanda tiek fiziškai, tiek techniškai.

„Ne be reikalo jie mūsų grupėje yra antroje vietoje. Darysime viską, kad laimėtume. Svarbiausi dalykai, manau, yra tie, kurie mums kišo koją praėjusią savaitę Italijoje: atkovoti kamuoliai ir klaidos. Žinome, kad galime kovoti, tą ir darysime“, – sako jis.

D. Lavrinovičiaus teigimu, prie praėjusios savaitės pralaimėjimo prieš Trento klubą prisidėjo ir fiziškumo trūkumas.

„Leidome varžovams nusiimti labai daug kamuolių po savo krepšiu. Padarėme labai daug kvailų klaidų, kurios taip pat virto lengvais varžovų taškais. Šiuos dalykus pataisius, būtų visai kitas rezultatas“, – įsitikinęs jis.

Visgi šeštadienį pralaimėjimų seriją komanda nutraukė LKL rungtynėse Gargžduose. Kaip tikina Panevėžio klubo krepšininkas, ši pergalė komandai buvo labai svarbi emociškai.

„Galima sakyti, buvome įkritę į tokią duobelę. Dabar laimėjome, po truputį bandome atgauti pasitikėjimą savimi. Nuotaikos kovingos – tikime, kad galime laimėti. Šį sezoną jau įrodėme, kad tikrai galime žaisti su stipresniais klubais. Nuotaikos tikrai kovingos“, – išduoda jis.

Iki šiol „Lietkabelis“ Europos taurės turnyre skaičiuoja 1 pergalę ir 5 pralaimėjimus.

„Lietkabelis“ – „Turk Telekom“ – trečiadienį 19.35 val. per TV6!

