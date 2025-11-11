 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Kulbokos pastangos neišgelbėjo „Aris" nuo nesėkmės Europos taurėje

Kulbokos pastangos neišgelbėjo „Aris“ nuo nesėkmės Europos taurėje

2025-11-11 22:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 22:25

Arnoldo Kulbokos atstovaujama Salonikų „Aris“ (3/4) Europos taurės rungtynėse namuose 76:86 (23:16, 16:22, 20:19, 17:29) neatsilaikė prieš Stambulo „Bahčešehir“ (6/1).

A.Kulboka rinko dviženklį taškų skaičių

0

„Aris“ prieš A grupės lyderius subyrėjo ketvirtajame kėlinyje, prieš kurį dar pirmavo 59:57. 5 minutes taškų nesugebėję pelnyti šeimininkai praleido spurtą 0:15 – 62:72.

Šeimininkų gretose tarp rezultatyviausių buvęs A.Kulboka per 23 minutes pasižymėjo 11 taškų (3/5 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), 7 atkovotų ir 2 prarastų kamuolių bei 10 naudingumo balų pasirodymu.

Už lietuvį rezultatyviau komandoje žaidė 16 taškų pelnęs Bryce'as Jonesas ir 15 pridėjęs Elijah Mitrou-Longas. Nugalėtojus į priekį tempė buvę žalgiriečiai – Mattas Mitchellas surinko 16 taškų, Tyleris Cavanaugh – 14.

