Kulbokos pastangos neišgelbėjo „Aris“ nuo nesėkmės Europos taurėje

„Aris“ prieš A grupės lyderius subyrėjo ketvirtajame kėlinyje, prieš kurį dar pirmavo 59:57. 5 minutes taškų nesugebėję pelnyti šeimininkai praleido spurtą 0:15 – 62:72.
Šeimininkų gretose tarp rezultatyviausių buvęs A.Kulboka per 23 minutes pasižymėjo 11 taškų (3/5 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), 7 atkovotų ir 2 prarastų kamuolių bei 10 naudingumo balų pasirodymu.
Už lietuvį rezultatyviau komandoje žaidė 16 taškų pelnęs Bryce'as Jonesas ir 15 pridėjęs Elijah Mitrou-Longas. Nugalėtojus į priekį tempė buvę žalgiriečiai – Mattas Mitchellas surinko 16 taškų, Tyleris Cavanaugh – 14.
