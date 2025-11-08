Valančiūno ir Jokičiaus komanda „Nuggets“ susitiks su „Pacers“: tiesioginė rungtynių transliacija – per TV6

Kaip žiūrovams primena rungtynių komentatorius Giedrius Vaitkevičius, „Nuggets“ nuo 2021 metų pradžios prieš „Pacers“ laimėjo 9 rungtynes iš 10. Indianos klubas devynių nesėkmių seriją nutraukė pavasarį.
Tiesa, sporto komentatoriaus teigimu, Indianos komandai gali padėti tai, kad „Nuggets“ žais du mačus per dvi dienas. Kolorado valstijos ekipa naktį iš penktadienio į šeštadienį susitiks su „Golden State Warriors“.
„Kadaise NBA žaidęs Linas Kleiza apie tokį tvarkaraštį, kai tenka rungtyniauti du mačus per dvi dienas, yra pasakęs, jog kartais laimėti antrų rungtynių dėl jėgų stygiaus tiesiog nėra įmanoma. Vis dėlto nemanau, kad šį kartą tai turėtų tapti lemiamu faktoriumi „Ball“ arenoje vyksiančiose rungtynėse. „Nuggets“ atrodo gerokai solidesnė komanda ir turėtų pasiekti pergalę“, – prognozuoja G. Vaitkevičius.
„Nuggets“ – viena iš lyderių
„Nuggets“ – antra rezultatyviausia NBA lygos komanda (renka 124,6 taško), antra pagal rezultatyvius perdavimus (30,3), trečia pagal metimų taiklumą (50,3 procento).
G. Vaitkevičius primena, kad Kolorado valstijos komanda per septynerias rungtynes iškovojo penkias pergales ir įrodė, kad yra iš viena pagrindinių pretendenčių į NBA čempionės titulą.
„N. Jokičius, nors ir žaidžia mažiau (nebe 36,7 minutės, o 35,1), antrą sezoną iš eilės renka trigubo dublio vidurkius: 24,1 taško, 13,4 atkovoto kamuolio, 12 rezultatyvių perdavimų. Pastarasis skaičius – geriausias serbo karjeroje“, – sako sporto komentatorius.
Savo vaidmenį, anot G. Vaitkevičiaus, sėkmingai atlieka ir J. Valančiūnas, prieš San Fransisko „Warriors“ sužaidęs geriausias savo sezono rungtynes. Kaip pastebi sporto komentatorius, lietuvis leidžia pailsėti N. Jokičiui, žaidžia 12 minučių, renka 8,3 taško, atkovoja 4,6 kamuolio.
„Be to, ekipa vis dar turi rezervų. Vienas jų – komandos naujoko Camerono Johnsono žaidimas. Snaiperio savybėmis pasižymintis puolėjas tritaškius meta 28 procentų taiklumu, bet ateityje ekipai gali duoti ir gerokai daugiau naudos“, – sako jis.
„Pacers“ kamuoja traumos
Kur kas kukliau šį sezoną atrodo „Nuggets“ varžovai Indianos „Pacers“. Komanda praėjusių metų NBA finale 3:4 pralaimėjo Oklahomos „Thunder“, o septintose serijos rungtynėse prarado sunkią Achilo sausgyslės traumą patyrusį ekipos lyderį Tyrese’ą Haliburtoną. Kaip teigia G. Vaitkevičius, tai lėmė, kad komandos vedlys praleis visą šį sezoną.
„Be to, vasarą „Pacers“ neteko ir kito labai svarbaus žaidėjo – į Milvokio „Bucks“ išvykusio Myleso Turnerio. Tai – rimtas praradimas, nes šis krepšininkas yra puikus šiuolaikiško ir geidžiamo NBA lygos vidurio puolėjo pavyzdys. M. Turneris ne tik gerai ginasi ir du sezonus NBA lygoje pirmavo pagal blokus, bet ir per karjerą 36 procentų taiklumu meta tritaškius“, – teigia sporto komentatorius.
Anot jo, šios netektys nurodo, kad Indianos klubo laukia sunkus sezonas. Be to, šį sezoną dėl traumų beveik nežaidė ir kiti du potencialūs komandos vedliai – Bennedictas Mathurinas ir Andrew Nembhardas. Traumas gydosi ir svarbūs antro penketo žaidėjai – Obi Toppinas bei T. J. McConnellis. Taip pat susižeidė ir gerai sezoną pradėjęs Quentonas Jacksonas.
„Nieko nuostabaus, kad tokių problemų kamuojama „Pacers“ NBA lygoje užima vieną paskutinių vietų. Indianos klubas kol kas atakuoja prasčiausiai lygoje (41 procentas), blogiausiai pataiko tolimus metimu (31 procentas). „Pacers“, kaip ir Bruklino „Nets“ bei Vašingtono „Wizards“, laimėjo vienas rungtynes iš aštuonerių. Iš šitų trijų komandų „Pacers“ potencialas atrodo didžiausias, bet tam reikia, kad į rikiuotę grįžtų daugiau traumuotų žaidėjų“, – pastebi sporto komentatorius.
Iš ryškiausių komandos krepšininkų sveikas liko Pascalis Siakamas, nepraleidęs nė vieno mačo.
„Tiesa, „Pacers“ vienas rungtynes pralaimėjo po dviejų pratęsimų, o dar trijuose mačuose nusileista ne didesniu, nei keturių taškų skirtumu“, – sako G. Vaitkevičius.
NBA rungtynės. Denverio „Nuggets“ – Indianos „Pacers“ – naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 4 val. per TV6!
