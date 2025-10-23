Jonui Valančiūnui – neeilinis visame pasaulyje garsios atlikėjos dėmesys

Billie Eilish savo Instagram istorijoje pasidalino Jono Valančiūno nuotrauka.
Jono Valančiūno nuotrauka Billie Eilish Instagram istorijoje
Dainininkė Billie Eilish savo socialinių tinklų istorijoje pasidalino žinomo lietuvio, krepšininko Jono Valančiūno nuotrauka.
Nuotraukoje Jonas dėvi tokią pat kepurę, kaip Billie Eilish. Šią kepurę galima įsigyti dainininkės internetinėje parduotuvėje už 60 JAV dolerių.
Atlikėja pasidalinusi Jono Valančiūno nuotrauka, šalia pridėjo ir nuorodą į savo elektroninę parduotuvę, kur galima įsigyti tokią arba panašią kepurę.
