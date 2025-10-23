Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Jonui Valančiūnui – neeilinis visame pasaulyje garsios atlikėjos dėmesys

2025-10-23 09:21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 09:21

Viena žymiausių pasaulio atlikėjų Billie Eilish itin nustebino lietuvius. Moteris savo socialinių tinklų istorijoje pasidalino Jono Valančiūno nuotrauka. Krepšininkas nuotraukoje dėvėjo tokią pat kepurę, kaip sekančioje nuotraukoje dėvi Billie Eilish, o šis dainininkės pasidalinimas itin patraukė gerbėjų dėmesį.

Jonas Valančiūnas (BNS nuotr.)

0

Billie Eilish savo Instagram istorijoje pasidalino Jono Valančiūno nuotrauka.

Jono Valančiūno nuotrauka Billie Eilish Instagram istorijoje

Dainininkė Billie Eilish savo socialinių tinklų istorijoje pasidalino žinomo lietuvio, krepšininko Jono Valančiūno nuotrauka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuotraukoje Jonas dėvi tokią pat kepurę, kaip Billie Eilish. Šią kepurę galima įsigyti dainininkės internetinėje parduotuvėje už 60 JAV dolerių.

Atlikėja pasidalinusi Jono Valančiūno nuotrauka, šalia pridėjo ir nuorodą į savo elektroninę parduotuvę, kur galima įsigyti tokią arba panašią kepurę.

