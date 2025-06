Billie Eilish išsidavė apie romaną su garsiu aktoriumi: paslaptį atskleidė nuotraukos

Kaip rašo portalas „People“, atrodo, kad dainininkė Billie Eilish ir aktorius bei muzikantas Natas Wolffas (30) nebeslepia savo jausmų.

Savaitgalį pora buvo nufotografuota besibučiuojanti Venecijoje.

Romantiškas akimirkas užfiksavo pramogų pasaulio portalas „Deuxmoi“. Nuotraukose Billie ir Natas matomi romantiškai besiglaustantys balkone.

Gandai sklandė jau seniai

Gandai apie Billie ir Nato artimą ryšį sklandė jau seniai – dar pernai pasirodė pranešimų, kad juodu sieja daugiau nei draugystė. Tačiau šios nuotraukos – pirmas akivaizdus patvirtinimas, kad jie tikrai pora.

Nat Wolffas jau buvo pasirodęs Billie Elish muzikiniame klipe „CHIHIRO“, o per jos koncertinį turą „Hit Me Hard and Soft“ lydėjo ją užkulisiuose. Taip pat pora buvo pastebėta leidžianti laiką kartu Niujorke.

Atrodo, kad šis ryšys tik stiprėja – o šypsenos, žvilgsniai ir šampano taurės pasako daugiau nei tūkstančiai žodžių.