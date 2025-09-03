Poderskis: Ignas Hofmanas klaidingai interpretuoja pokalbius su „aušriečių“ lyderiu

Nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui I. Hofmanas anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.
„Bendrai su R. Žemaitaičiu mes visada bendravome, dirbome, kalbėjome daugiausiai apie tikslus ir darbus dėl Vyriausybės programos. Nebuvo kažkokių tokių dalykų, kaip spaudimas kažką daryti ar nedaryt“, – žurnalistams prie Vyriausybės trečiadienį sakė P. Poderskis.
Jis teigė, kad ir I. Hofmanas „kažkaip čia misinterpretuoja situaciją“.
„Kalbant apie žmones, dėl kurių jis neva patyrė spaudimą, tai aš manau, kad kiekvienas sveiko proto žmogus turėtų siekti, kad jie būtų patraukti nuo valstybės vairo“, – kalbėjo laikinasis aplinkos ministras.
Konkrečių žmonių jis neįvardijo: „Tai pavaldžių įstaigų vadovai, kurie čia turėti omenyje“.
Dėl I. Hofmano teiginių apie patirtą spaudimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą.
Nei I. Hofmanas, nei P. Poderskis ministrais toliau nebedirbs, nes keičiantis Vyriausybei juos delegavusi „Nemuno aušra“ nusprendė į žemės ūkio ministrus skirti Andrių Palionį. Galutinis kandidatas užimti aplinkos ministro pareigas dar nėra aiškus, tarp svarstomų pretendentų yra komunikacijos ir pokyčių valdymo specialistė Renata Saulytė.
P. Poderskis teigė nesantis patenkintas nei Aplinkos ministerijos, nei dalies kitų ministerijų darbo kokybe.
„Reformų reikėtų imtis. Manau, kad gerą patarimą dėl įvairių sprendimų galėsiu perduoti ir būsimam ministrui ar ministrei, ką ir kaip daryti, nes dabar jau gana aišku viskas, ypatingai per šį (Vyriausybės pasikeitimo – BNS) laikotarpį, (...) kai žmonės galvoja, kad tarsi dirbti jau gal ir nereikia“, – sakė darbą baigiantis ministras.
„Su tokiu požiūriu toli nenueisi“, – pridūrė P. Poderskis.
