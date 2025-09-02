Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas skelbs sprendimą Seimo vicepirmininkės Daivos Žebelienės „čekiukų“ byloje

2025-09-02 07:09 / šaltinis: BNS
2025-09-02 07:09

Tauragės apylinkės teismas antradienį turėtų skelbti sprendimą Seimo vicepirmininkės „aušrietės“ Daivos Žebelienės „čekiukų“ civilinėje byloje.

Daiva Žebelienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

3

Prokuratūra iš politikės siekia priteisti beveik 8 tūkst. eurų kaip nepagrįstai išmokėtus už kompensuotas išlaidas degalams D. Žebelienei dirbant Šilutės rajono savivaldybės taryboje. 

D. Žebelienės byla neteisėto praturtėjimo teismui perduota pernai vasarą, tačiau ji pradėta nagrinėti šį birželį, nes politikė anksčiau buvo išreiškusi poziciją su ieškove sudaryti taikos sutartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabartinė Seimo vicepirmininkė, į parlamentą išrinktą su „Nemuno aušra“, 2019–2021 metais ėjo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas.

Teisėsaugos tyrimai dėl vadinamųjų čekiukų pradėti po to, kai viešinti galimą piktnaudžiavimą savivaldybių tarybų narių išmokomis pradėjo visuomenininkas Andrius Tapinas, inicijavęs akciją „Skaidrinam“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

snukelis įtartinas,išsyk matyti
snukelis įtartinas,išsyk matyti
2025-09-02 07:23
vicepirmininkė seimo bl.. Nemuno dumble,ar tau en gėda,kokių valkatų tu prisirinkęs ir dar į tokius postus kiri...šlykštynės jūs ne kitaip...
Atsakyti
