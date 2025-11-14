Lietuvoje pamačiusi iškabą „nešerti laukinių gyvūnų“ lapė aiškiai parodė, ką galvoja

Vaizdo įrašas prajuokino internautus.
Lapė parodė, ką mano apie lentelę
Socialiniame tinkle „Facebook“ Kuršių nerijos nacionalinis parkas pasidalijo įrašu, kuriame lapė pasirodė prie lentelės, raginančios nebemaitinti šių gyvūnų.
„Atrodo, kad šįkart lapė nelabai pritaria mūsų žinutei
Bet mes norime priminti – nešerkite laukinių gyvūnų!
Jie puikiai susitvarko patys – žmonių maistas jiems ne pagal meniu.
Laukiniai gyvūnai turi pakankamai natūralaus maisto gamtoje. Šėrimas keičia jų elgesį, skatina priklausomybę nuo žmogaus, gali sukelti ligas ir pavojų tiek gyvūnams, tiek žmonėms.
Vaizdo įrašas: S. Kupliausko“, – buvo rašoma įraše.
Internautai pažvelgė su humoru
Šis vaizdo įrašas internautų nepaliko abejingais. Viename komentare buvo rašoma: „Klausimas, ar rasit lentelę iš po nakties, nes šeimininkei nelabai patiko“.
„Teisinga lapė“, – buvo juokaujama antrajame pasidalintame komentare.
„Ką čia per nesąmones užkabino? Oi, ta laputė“, – buvo juokiamasi trečiajame.
