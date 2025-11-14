 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvoje pamačiusi iškabą „nešerti laukinių gyvūnų“ lapė aiškiai parodė, ką galvoja

2025-11-14 10:50
2025-11-14 10:50

Prieš kelias dienas Kuršių nerijos nacionalinis parkas pasidalijo šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriame šalia užrašo, prašančio nešerti lapių, pasirodė ir apie jį nuomonę išreiškė pati rudoji.

Prieš kelias dienas Kuršių nerijos nacionalinis parkas pasidalijo šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriame šalia užrašo, prašančio nešerti lapių, pasirodė ir apie jį nuomonę išreiškė pati rudoji.

0

Vaizdo įrašas prajuokino internautus.

Lapė parodė, ką mano apie lentelę

Socialiniame tinkle „Facebook“ Kuršių nerijos nacionalinis parkas pasidalijo įrašu, kuriame lapė pasirodė prie lentelės, raginančios nebemaitinti šių gyvūnų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atrodo, kad šįkart lapė  nelabai pritaria mūsų žinutei 

Bet mes norime priminti – nešerkite laukinių gyvūnų!

Jie puikiai susitvarko patys – žmonių maistas jiems ne pagal meniu.

Laukiniai gyvūnai turi pakankamai natūralaus maisto gamtoje. Šėrimas keičia jų elgesį, skatina priklausomybę nuo žmogaus, gali sukelti ligas ir pavojų tiek gyvūnams, tiek žmonėms.

Vaizdo įrašas: S. Kupliausko“, – buvo rašoma įraše.

Internautai pažvelgė su humoru

Šis vaizdo įrašas internautų nepaliko abejingais. Viename komentare buvo rašoma: „Klausimas, ar rasit lentelę iš po nakties, nes šeimininkei nelabai patiko“.

„Teisinga lapė“, – buvo juokaujama antrajame pasidalintame komentare.

„Ką čia per nesąmones užkabino? Oi, ta laputė“, – buvo juokiamasi trečiajame.

