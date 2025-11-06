 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nuotoliniame posėdyje – nejaukus tarybos nario momentas: vaizdo įrašas išplito žaibiškai

2025-11-06 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 13:20

Nuotolinio posėdžio metu užfiksuota nejauki akimirka žaibiškai ėmė plisti internete – vienas Glazgo tarybos narys pamiršo išsijungti kamerą eidamas į tualetą.

Nuotolinis darbas (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Nuotolinio posėdžio metu užfiksuota nejauki akimirka žaibiškai ėmė plisti internete – vienas Glazgo tarybos narys pamiršo išsijungti kamerą eidamas į tualetą.

Hanifas Raja padarė šią klaidą šią savaitę vykusio Glazgo miesto tarybos planavimo posėdžio metu, rašo BBC.

Nuotolinio skambučio metu į tualetą – neišsijungus kameros

Leiboristų atstovas įsijungęs kamerą nuėjo į tualetą, atsisėdo ant tualeto, kol galiausiai kolegos įspėjo jį, kad kamera vis dar įjungta.

Posėdžio įrašas buvo pašalintas iš savivaldybės interneto svetainės, tačiau atstovai teigė, kad jis vėl bus patalpintas, kai vaizdas su H. Rajos ėjimu į tualetą bus iškirptas.

H. Raja sakė, kad jam reikia reguliarių pertraukų, nes jis serga diabetu, o ši liga gali lemti dažną poreikį eiti į tualetą.

Pirmą kartą atstovauti Pollokshields rajonui jis buvo išrinktas 2012 metais ir nuo to laiko išlaikė savo vietą.

Posėdyje turėjo būti svarstoma paraiška, susijusi su baterijų saugojimo sistema Helen gatvėje, kai visi nariai pamatė, kaip šis eina į tualetą.

Tuo metu kitas tarybos narys paklausė: „Prieš pradedant, Raja, ar žinote, kad jūsų kamera yra įjungta?“

Vaizdas išplito socialiniuose tinkluose

Vaizdo įrašas greitai paplito socialiniuose tinkluose. Kalbėdamas su Vietos demokratijos naujienų tarnyba, H. Raja sakė, kad tai įvyko netyčia ir kad jis atsiprašė.

Jis pridūrė: „Mygtukas buvo paspaustas ir aš to nepastebėjau. Aš sergu diabetu. Man reikia eiti į tualetą kas valandą ar panašiai. Aš kiekvieną kartą pasidarau pertrauką. Naktį negali miegoti, turi keltis tris ar keturis kartus. Tokia buvo priežastis.“

Glazgo miesto tarybos atstovas sakė: „Šį rytą laikinai pašalinome transliacijos įrašą. Jis bus suredaguotas, neišimant nė vienos diskusijos dalies, ir įkeltas iš naujo.“

H. Raja nėra pirmasis politikas, pakliuvęs į tokią situaciją „Zoom“ skambučio metu. 2023 m. Inverneso provostė nuotolinio skambučio metu valė langus, tuo metu dalyvaudama komiteto posėdyje.

Kiti tarybos nariai buvo priversti atsistatydinti iš savo pareigų po to, kai buvo užfiksuoti vairuojantys ir tuo pačiu metu dalyvaujantys posėdžiuose.

