TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Sukčiai nusitaikė ir į jūsų pensiją: specialistai įspėja – tokios klaidos kainuos brangiai

2025-11-19 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 13:57

Ekspertai skatina atkreipia dėmesį –  sukčiai jau dabar siekia išnaudoti kitų metų sausio 1 d. įsigaliosiančią II pakopos pensijų reformą. Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu Lietuvoje II pakopos pensijų fonduose kaupia daugiau nei pusė šalies gyventojų (1,4 mln.), todėl sukčių naudojamos schemos gali paliesti daugybę lietuvių.

Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu Lietuvoje II pakopos pensijų fonduose kaupia daugiau nei pusė šalies gyventojų (1,4 mln.), todėl sukčių naudojamos schemos gali paliesti daugybę lietuvių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kaip išvengti sukčių, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos banko Finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitienė ir advokatų profesinės bendrijos AVOCAD nekilnojamojo turto teisės ekspertas Laurynas Staniulis.

Šis „Dienos pjūvis“ yra speciali laida, ciklo „Žurnalisto darbas iš arti“ dalis, kurio metu kalbama apie tai, kodėl svarbu ugdyti kritinį visuomenės mąstymą ir atsparumą dezinformacijai, kaip atpažinti melagienas, per konkrečius pavyzdžius paaiškinti, kaip tokios žinutės yra konstruojamos ir kodėl, kartu paaiškinant kuo skiriasi profesionalių žurnalistų ruošiamas ir redaktorių patikrinamas, žurnalistinis turinys, nuo laisvai socialiniuose tinkluose plintančių pasakojimų, kurie dezinformacijos atvejų gali net ir prieštarauti vienas kitam. 

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

