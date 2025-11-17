Landsbergių klanas ir kitos sąmokslo teorijos – jos tampa labai pavojingos

Plačiau apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja filosofas, sąmokslo teorijų tyrinėtojas Alfredas Buiko ir politologas Ainius Lašas.
Mūsų žvalgyba įspėjo, kad yra tam tikros religinės organizacijos ir netgi kai kurios tiesiogiai vadinamos sektomis, ir jos gali skleisti sąmokslo teorijas. Kas yra sąmokslo teorija ir kuo ji skiriasi nuo tiesiog melagingos informacijos?
A. Buiko: Man atrodo, dar geriau pirmiau apibrėžti tą žodį „sekta“. „Sekta“ yra labai nevartotinas terminas, nes visos religijos tiki dalykais, kurie iš šono pasižiūrėjus atrodo labai keisti ir sunkiai suprantami. Tiesiog kai kurios yra populiaresnės, ir todėl jų keisti dalykai yra suvokiami, kad viskas ten yra tvarkoje, o kiti įsitikinimai mums atrodo keistesni, ir todėl juos nurašome, čia vienas iš variantų
Dabar sąmokslo teorijos yra tam tikri istoriniai ir politiniai pasaulio įvykių aiškinimai, kurie remiasi bandymu paaiškinti, kad dėl vieno ar kitokio, kokio nors svarbaus įvykio, yra atsakinga asmenų slapta kartu veikusi grupė, siekianti kažkokių jiems, būtent jiems, o ne mums, naudingų tikslų. Čia yra sąmokslo teorijos problema, kad kartais sąmokslo teorijos būna teisios.
Čia didžiausia su jomis visomis esanti problema, kad neįmanoma apie daiktą, kuris iš principo slaptas, nieko kokybiškai pasakyti ir todėl visada egzistuoja nedidelis pavojus. Yra ta problema, kad žmonės labai gerai atpažįsta savo priešininkų sąmokslo teorijas, bet savo draugų sąmokslo teorijų jie dažnai praleidžia pro ausis. Tie dalykai atrodo tokie normalūs, tvarkingi, verti dėmesio įsitikinimai.
Mes žinome, kad gali būti nekenksmingų sąmokslo teorijų ir gali būti tokių, kurios įžiebia politinius įvykius, kaip, pavyzdžiui, Kapitolijaus šturmas 2020 metais. Galbūt galite šiek tiek apibrėžti, kokia būtų ta nekenksminga sąmokslo teorija ir pateikti kelis pavyzdžius nuo tokių jau ryškių, žinomų sąmokslo teorijų?
A. Buiko: Čia įdomus klausimas, nes atpažinti, kad sąmokslo teorija yra nepavojinga, galima tik tuo atveju, jeigu pakankamai ilgą laiką daug žmonių ja tiki ir nieko neatsitiko. Turiu omeny, viena iš tokių nepavojingiausių šiomis dienomis – NSO sąmokslo teorija, kuri kalba, kad Jungtinės Amerikos Valstijos laiko 51-oje zonoje, dabar Dulčio bazėje, sudužusį ateivių laivą, kad įvairi mūsų technologija, tokia kaip šaldytuvai ar mikrolustai, buvo sukurtos atkartojant ir atgaminant nukritusios ateivių lėkštės elementus.
Netgi 2019-aisiais buvo visas tas įvykis „Šturmuokim 51-ą bazę, niekas mūsų neiššaudys.“ Bet 90-aisiais pakankamai daug šitų įsitikinimų persidengė su įvairiais antiamerikietiškais, antifederalinės valdžios įsitikinimais. Ir jeigu žmogus prijautė idėjai, kad Amerika slepia informaciją apie ateivius, jis dažniausiai prijautė ir idėjoms, jog Ameriką slapta valdo koks nors piktavalis klanas ar piktavalių organizacija, kurie galbūt nori iš esmės paversti Amerikos piliečius vergais, atimti iš jų žmogiškumą, paruošti žemę Antikristui.
Pats reikalas yra tas, kad sąmokslo teorijos yra toks labai išplaukęs dalykas, egzistuojantis tam tikroje terpėje. Horoskopai, kristalų gydymas, ateiviai, Rugsėjo 11-osios sąmokslo teorijos logiškai nėra viena su kita niekaip susijusios. Neprivalai tikėti viena, jeigu tiki kita, bet dauguma žmonių, kurie tiki kažkuriuo šitų dalykų, labiau linkę tikėti ir kitais.
Taip yra todėl, kad visi šitie įsitikinimai plaukioja nematomojoje subkultūrinėje terpėje. Vienas kartais tampa labiau populiaresnis, kitas tampa mažiau populiaresnis. Horoskopą vis dar galima rasti visur: atsidarome žurnalą, atsidarome tinklalapį ir randame, nors jeigu žmogus rimtai prisipažįsta tikintis horoskopais, į jį gali labai keistai pažiūrėti ir ta pati problema su sąmokslo teorijomis. Sakyčiau, kuo jos labiau susijusios su politiniais įvykiais ir kuo arčiau, tuo didesnė tikimybė, kad jos bus pavojingos, nes jos labiau paskatina žmones kažko imtis.
Ir tai iš tikrųjų gali privesti net iki tragedijų, jeigu kažkas sugalvotų, ar ne?
A. Buiko: Taip. Vašingtone, „Comet Ping Pong“ picerijoje, labai išpopuliarėjo „QAnon“ ir „Pizzagate“ sąmokslo teorijos. Esą po ta picerija yra požeminis tunelių tinklas, kuriame laikomi vaikai, kurie yra prievartaujami, kankinami, ir kad vaikų meniu taip pat yra slaptas kodas, kurį žinantys žmonės gali naudoti, kad sau išsirinktų auką.
Netgi buvo idėja, kad sūrio pica yra mergaitė, o saliamio arba peperoni pica yra berniukas. Tai baigėsi tuo, kad pirmiausia jiems teko atsisakyti išorinio telefono, nes jiems nuolatos skambino žmonės, grasinantys susidorojimu.
Antra, 2018 metais, atėjo žmogus su šautuvu ir paleido keletą šūvių į lubas, prašydamas, kad jį nuvestų pas tuos vaikus ir jis galėtų juos išlaisvinti. Kai jis ten nuėjo, apsiramino pamatęs, kad ne tik nebuvo požeminių tunelių, man atrodo, ta vieta net rūsio neturi, nėra cokolinio aukšto. Tada jis iškvietė policiją ir po viso šito savanoriškai išvažiavo, bet įmanoma įsivaizduoti, kad žmonės galėjo nukentėti tokio dalyko metu.
Gerbiamas Ainiau, jūs su kolegomis atlikote tyrimą apie tai, kaip lietuviai tiki sąmokslo teorijomis. Gal galite pasidalinti, ar lietuviai iš tiesų yra patiklūs tokiems dalykams?
A. Lašas: Tas lietuvių patiklumas turbūt yra truputį aukštesnis. Bent jau mes, kai darėme tą tyrimą, jis pasirodė truputį aukštesnis nei Vakarų Europoje, bet tuo pačiu jis maždaug atitiko Rytų Europos lygmenį – mes čia kalbame apie sąmokslo teorijas truputėlį plačiau nei kolega dabar minėjo.
Mes neklausiame apie picerijas ar apie dar kažkokias tokias labiau egzotines sąmokslo teorijas. Mes kalbėjome labiau apie standartines. Aišku, gal dėl to, kad, pavyzdžiui, aš kaip politologas domiuosi daugiau politiniais reiškiniais.
Tai, tarkime, jeigu klausi žmonių, duodi jiems tokį teiginį, kad Lietuvą nuo nepriklausomybės pradžios iki dabar valdo, tarkime, Landsbergių klanas, tai beveik pusė žmonių šitam teiginiui pritaria.
Mes klausėme šito klausimo tada, kada Gabrielius Landsbergis buvo užsienio reikalų ministras ir konservatoriai valdė, tai tada tas procentas buvo didesnis. Neseniai pasitikrinome dar kartą tą patį teiginį, ir tas procentas yra nukritęs, nes konservatoriai nėra valdžioje, bet vėlgi apie 30 proc. žmonių linkę pritarti arba pritaria, tokiam teiginiui.
Mes žiūrime, ir šiuo atveju tarsi akivaizdu, kad konservatoriai nėra valdžioje arba kad ta valdžia nepriklausomybės laikotarpiu kito, pereidama iš vienų rankų į kitas, bet jiems vis tiek atrodo, ir jie reaguoja būtent taip į tą teiginį. Galbūt su jais pakalbėjus daugiau, pristačius kažkokią alternatyvią informaciją ir panašiai, jie savo pažiūras sušvelnintų, bet tas pradinis instinktas tuo konkrečiu atveju yra būtent toks.
Klausiame ir apie kitus dalykus, tarkime, ir apie COVID‘ą, apie žydus ir tai, kad jie kontroliuoja pasaulį. Lietuvoje procentas tų žmonių, kurie rėmė, pavyzdžiui, tokias teorijas, buvo gerokai mažesnis. Su visais jau tais pusiau remiančiais ir remiančiais gal pasiekėme kokią 15–20 proc., tai kas penktas linkęs pritarti, bet vis tiek yra pakankamai ženklus procentas.
Atsakant į jūsų klausimą, taip, yra pakankamai žmonių Lietuvoje, kurie remia būtent tas sąmokslo teorijas, apie kurias mes kalbėjome, bet aš čia dar noriu pabrėžti ir pritarti kolegai, kad kartais mes turime ir nuosavas sąmokslo teorijas.
