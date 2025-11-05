Naujasis viceministras Aleksandras Brokas – buvęs ritmologas: štai kas žinoma apie šią sektą

A. Brokas yra tarptautinius apdovanojimus pelnęs filmų prodiuseris ir režisierius, turintis ilgametę patirtį kino industrijoje.
Rimtos atsakomybės
Kaip pranešė ministerija, A. Broko kuravimo sritys – profesionalusis menas, nacionalinės kultūros sklaida užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas ir tarpvalstybinės kultūros programos, kinas, kultūros ir kūrybinės industrijos, Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių istorinių įvykių įprasminimas, literatūra ir leidyba, mecenatystė, menininko statusas ir socialinė apsauga, kultūrinio bendradarbiavimo plėtojimas su lietuvių diaspora užsienyje.
Jis yra įgijęs audiovizualinių menų bakalauro ir magistro laipsnius Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, taip pat studijavo tarptautinių kultūros projektų vadybą Helsinkio Metropolijos taikomųjų mokslų universitete.
Naujasis viceministras yra kino ir meno gamybos kompanijų „Culture Bridge“ ir „OMNIA MEDIA“ įkūrėjas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas partneris.
Pasak ministerijos, A. Brokas prodiusavo ir režisavo keliolika dokumentinių bei meninių filmų, tarp jų – pasaulinio pripažinimo sulaukusį „Endless Corridor“ („Begalinis koridorius“), bendradarbiavo su žinomais tarptautiniais kūrėjais.
Jo darbai yra pelnę dešimtis apdovanojimų JAV, Ispanijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose.
Priklausė sektai?
„Europos darnaus žmogaus instituto“ (EDŽI) svetainėje, kurioje dirbo A. Brokas, buvo siūloma įsigyti „Stebuklingo kambario“ sertifikatą už 525 eurus.
Šis sertifikatas rusų kalba pristatomas kaip galimybė susipažinti su ritmologija – Jevdokijos Lučezarnovos (tikroji pavardė – Marčenko) autoriniu metodu.
Žurnalistas Šarūnas Černiauskas atkreipė dėmesį, kad A. Brokas anksčiau skleidė šios krypties (ritmologijos) idėjas, pavyzdžiui, maždaug prieš dešimtmetį, 2016 metais, A. Brokas buvo minimas kaip EDŽI asmeninis ritmologas ir vedė renginį pavadinimu „Atsitiktinumų nebūna“.
Tarp pažymėtų renginio organizatorių pažymėta ir tuometė A.Broko žmona Inga Brokė.
Tais pačiais metais A.Brokas vedė seminarą „Širdies stygų auginimas“: „Harmonijos širdies styga“. Jo kaina vienam dalyviui, kaip nurodė Š. Černiauskas – 60 eurų.
„O jeigu manot, kad viceministras ten nieko rimto neveikė – veikė. Pavyzdžiui, augino širdies stygas už 60 euriukų tesiekiančią „dalyvio investiciją“. Taip pat augino „Smegenų verslo stygas“ arba įrodinėjo neabejotinai mokslinę formulę „SVEIKATA+MEILĖ=PINIGAI“, – ironiškai rašė Š. Černiauskas.
2016 metų interviu portalui alfa.lt buvusi A. Broko žmona kalbėjo: „Specialiai šiam renginiui pasirinkau penktadienio, tryliktos dienos vakara, nes tikiu šio mistinio skaičiaus galia. Šis skaičius lydi mane per gyvenimą, įmonė įkurta būtent tryliktą dieną, vaikas gimęs irgi tryliktąją mėnesio dieną.“
Ritmologija yra filosofijos ir psichologijos kryžkelėje atsiradusi sritis, kurioje pagrindinis principas yra laikas. Skirtingai nuo filosofijos ir psichologijos, ritmologija laiko sampratą laiko pagrindiniu egzistencijos, logikos ir parametrų nustatymo veiksniu.
Primename, kad A. Brokas dar gerai žinomas visuomenėje ne vien dėl profesinės veiklos – vyras palaikė romantiškus ryšius ir išsiskyrė su dvejomis gerai žinomomis Lietuvos moterimis.
