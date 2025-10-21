Kalendorius
Santykiai

Moteriai vyro neištikimybę išdavė 1 daiktas namuose: nustebsite, koks

2025-10-21 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 19:30

Kai kurie neištikimybės atvejai paaiškėja dėl žinučių telefone, kiti – dėl neįprasto partnerio elgesio. Tačiau šis atvejis pribloškė net visko mačiusius interneto vartotojus, mat merginai vyro neištikimybę išdavė namuose turimas daiktas.

Toksiški santykiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Kai kurie neištikimybės atvejai paaiškėja dėl žinučių telefone, kiti – dėl neįprasto partnerio elgesio. Tačiau šis atvejis pribloškė net visko mačiusius interneto vartotojus, mat merginai vyro neištikimybę išdavė namuose turimas daiktas.

4

Socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo istorija apie moterį, kuri apie savo vyro išdavystę sužinojo visiškai netikėtai – dėl svarstyklių, rašoma independent.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyro išdavystė išaiškėjo netikėtu būdu

Šių metų liepos mėnesį socialiniuose tinkluose išplito istorija apie moterį, kuri visiškai atsitiktinai sužinojo, kad jos vyras ją apgaudinėja – viskas paaiškėjo dėl skaitmeninių svarstyklių, buvusių namuose.

„Reddit“ vartotoja, prisistačiusi slapyvardžiu @throw-Doubt303, pasidalijo, kad išvykusi iš namų nusprendė iš smalsumo peržiūrėti išmaniųjų svarstyklių atmintį – ir aptiko du nepažymėtus pasisvėrimus, įvykusius vidurnaktį, kai namuose turėjo būti tik jos vyras.

REKLAMA

Svoris ant svarstyklių neatitiko realybės 

„Patikrinau svarstyklių duomenis ir pamačiau du pasisvėrimus, pažymėtus kaip „nežinomas vartotojas“. Abu rodė 54 kilogramus, o užfiksuoti buvo 00:15 ir 00:26 vienas po kito“, – rašė moteris.

„Kad visiems būtų aišku – aš tiek nesveriu. Ir tą naktį namie buvau ne aš, o mano vyras, kuris tuo labiau tiek nesveria“, – pažymėjo ji.

Pasak jos, pora tuo metu ir taip buvo vidury išsiskyrimo proceso po ankstesnės vyro neištikimybės, tačiau jie buvo sutarę „nesusitikinėti su kitais žmonėmis, ypač nesivesti jų į bendrus savo namus“, bandant paskutinį kartą „atkurti pasitikėjimą“.

Internautai ragino skirtis nieko nelaukiant

Moteris prisipažino, kad stengiasi „išlikti stipri“, bet tai buvo sunkus smūgis. „Reddit“ komentatoriai ilgai nelaukė – dauguma ją paragino greičiau nutraukti santykius galutinai.

„Tai tik dar vienas įrodymas, kad skyrybos – teisingas sprendimas. Dabar galėsi pagaliau jaustis rami“, – rašė viena komentatorė.

Kita pridūrė: „Nesakyk jam, kad žinai apie tą moterį. Susisiek su advokatu ir suplanuok tolesnius savo veiksmus.“

„Akivaizdu, kad kažkas buvo atėjęs. Ir sprendžiant pagal 54 kilogramų svorį ir pasisvėrimo laiką – tikrai ne vienas iš vyro draugelių“, – ironiškai pastebėjo kitas vartotojas.

„Tam tikra prasme, galima žiūrėti į tai kaip į palaimą – geriau sužinoti dabar, kad galėtum ramiai tęsti skyrybas“, – pridūrė kitas.

Kai kurie komentatoriai kritikavo moterį už tai, kad ji tikrino svarstyklių atmintį, tačiau dauguma išreiškė palaikymą ir skatino nebesikankinti.

„Tu jau žinai, kad jis tave išdavinėja. Kam tau dar daugiau įrodymų, kad jis blogas sutuoktinis? Tai nepadės tavo psichinei sveikatai“, – rašė viena komentatorė.

Kitas vartotojas ironizavo: „Sveikinu su svorio metimu – neteksi 86 kilogramų! Didžiulis palengvėjimas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

:)
:)
2025-10-21 19:58
Raminkis, durniau. Ko čia isterikuoji dėl to, kas ne tavo reikalas? Susirask normalų darbą, gal pradėsi gyventi savo gyvenimą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
