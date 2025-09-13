Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Ši nuotrauka žmonai išdavė vyro neištikimybę: detales pastebi akyliausi

2025-09-13 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 19:20

Viena moteris teigia, kad išsiaiškino apie savo vyrą neištikimybę vien dėl to, kad pastebėjo keistą detalę jo atsiųstoje asmenukėje

Vyro atsiųsta nuotrauka

Viena moteris teigia, kad išsiaiškino apie savo vyrą neištikimybę vien dėl to, kad pastebėjo keistą detalę jo atsiųstoje asmenukėje

3

TikTok vartotoja @shesough pasidalijo istorija, kaip jos vyras praleido naktį viešbutyje ir lankėsi kazino. Jis atsiuntė jai kelias asmenukes iš savo apartamentų vonios kambario, tačiau moteris pastebėjo kažką neįprasto, rašė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji rašė: „Mano vyras bandė atrodyti mielas savo viešbučio apartamentuose kazino, bet aš pamačiau keistų dalykų – dabar jis nebe mano vyras. Ar galite atspėti, kas tai?“, – rašė moteris, ragindama žiūrovus atidžiai įsižiūrėti į jos pasidalintą nuotrauką.

Išdavė kelios detalės

Nuotraukose, kuriose veidas buvo užtušuotas, siekiant išlaikyti vyro anonimiškumą, ant vonios stalelio atsispindėjo plaukų tiesintuvas. Daugelis komentatorių pastebėjo, kad tokie prietaisai dažniausiai nėra viešbučių aprūpinami, todėl tikėtina, kad juos atsinešė kažkas kitas.

„Plaukų tiesintuvas atrodo labai įtartinai“, – komentavo vienas internautas.

„Ooo, tiesintuvas ir šukos – akivaizdžiai kažkas ne taip“, – rašė kitas.

Taip pat kai kurie žiūrovai atkreipė dėmesį, kad vyras nuotraukose nenešiojo vestuvinio žiedo.

Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 4 milijonų peržiūrų, o internautai nekantriai laukė, kas nutiks toliau.

Vėlesniame vaizdo įraše moteris patikslino, kad labiausiai jai įtarimą sukėlė plaukų tiesintuvas, taip pat dar viena nepažįstama detalė – rankinė, panaši į „Coach“ arba „Michael Kors“ prekės ženklą.

Ji pasakojo: „Pirmiausia pamačiau tiesintuvą – jis buvo akivaizdžiai matomas. Antra – ant grindų stovėjo rankinė.“

