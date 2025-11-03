 
TV3 naujienos > Žmonės

Jennifer Aniston nutraukė tylą: pasidalijo intriguojančiu kadru

2025-11-03 12:55
2025-11-03 12:55

Jennifer Aniston (Nuotr. SCANPIX)
„Draugų“ aktorė Jennifer Aniston ir Jimas Curtisas sekmadienį oficialiai paviešino savo santykius „Instagram“ socialiniame tinkle.

Serialo „Draugai“ žvaigždė instagrame atskleidė apie savo romaną, sveikindama vaikiną J. Curtisą su gimtadieniu.

Jennifer Aniston
FOTOGALERIJA. Jennifer Aniston

Romantiškas įrašas

Šalia mielos nespalvotos nuotraukos, kurioje ji apkabina Curtisą, 56 metų aktorė parašė: „Su gimtadieniu, mano meile. Brangusis.“ Ji taip pat pridėjo raudonos širdelės jaustuką.

Nuotraukoje matyti, kaip J. Aniston iš nugaros apsikabina vyrą, abu šypsosi, jų rankos susikabinusios.

„The Morning Show“ žvaigždės emocingas įrašas pasirodė praėjus beveik dviem mėnesiams po to, kai ji švelniai užsiminė apie jų santykius pasidalindama vasaros nuotraukų serija. Nuotraukų karuselėje, kurioje buvo asmenukės su kolege iš „Draugų“ Courteney Cox, taip pat Sandra Bullock, Adamu Sandleriu ir kitomis žvaigždėmis, akyli gerbėjai atkreipė dėmesį į J. Curtisą nuotraukoje pabaigoje. Toje nuotraukoje hipnotizuotojas stovėjo atsukęs nugarą ir žiūrėjo į saulėlydį paplūdimyje.

Užfiksuoti Maljorkoje

J. Aniston ir J. Curtiso santykiai pirmą kartą pateko į antraštes liepos mėnesį, kai jie buvo nufotografuoti Ispanijos Maljorkos saloje su draugu Jasonu Batemanu.

Rugpjūtį pora mėgavosi dvigubu pasimatymu su Cox ir jos vaikinu Johnny McDaidu.

Rugsėjo pradžioje J. Aniston ir J. Curtisas buvo pastebėti išeinantys Niujorke.

Prieš santykius su J. Curtisu, moteris buvo ištekėjusi už Brado Pitto ir Justino Theroux.

J. Curtisas buvo vedęs anksčiau. Jis turi paauglį sūnų Aidaną su buvusia žmona Rachel Napolitano.

