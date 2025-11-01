Popovienė nepaklus žmogaus teisių gynėjams: nežada inicijuoti programų LGBTQ+ moksleiviams

Šią savaitę Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) kartu su parlamento Savižudybių ir smurto prevencijos komisija parengė rezoliuciją dėl LGBTQ+ poreikių. Šiame dokumente Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) raginama imtis lyderystės ir, sutelkus institucijas bei organizacijas, parengti informacinės sklaidos iniciatyvų diskriminavimo ir patyčių prevencijos klausimais. Be to, ministerijai siūloma inicijuoti specialias programas, pritaikytas LGBTQ+ bendruomenei.
Visgi, R. Popovienė akcentavo, kad jos vadovaujama ministerija neketina inicijuoti naujų, LGBTQ+ moksleiviams aktualių programų. Be to, anot jos, mokiniams ir taip šiuo metu tenka nemažas krūvis.
„Yra gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, kuri atliepia tikrai visas tematikas – tai, kas yra svarbu augančiam vaikui“, – Eltai teigė R. Popovienė.
„Yra vykdomos prevencinės programos, tad papildomai šiuo metu tikrai (programų – ELTA) neinicijuosime. Žinome, kad krūviai moksleiviams ir taip yra perpildyti“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta šią savaitę vykusiame Seimo ŽTK ir Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje dalyvavusios organizacijos teigė, jog sprendžiant klausimus dėl patyčių ir diskriminacijos prieš LGBTQ+ bendruomenės moksleivius trūksta lyderystės iš ŠMSM.
ELTA primena, kad Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė yra žadėjusi atnaujinti diskusiją dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo.
Vis dėlto, toks siekis nebuvo įtrauktas į naujosios ministrės pirmininkės suformuotos Vyriausybės programą. Pastarojoje numatyta kovoti su neapykanta prieš LGBT bendruomenę. Tiesa, analogiškas punktas buvo įtrauktas ir į 19-osios Vyriausybės programą.
