Popovienė nepaklus žmogaus teisių gynėjams: nežada inicijuoti programų LGBTQ+ moksleiviams

2025-11-01 15:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 15:11

Žmogaus teisių organizacijoms raginant ministeriją skirti daugiau dėmesio LGBTQ+ moksleiviams, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikina, kad atskira šią temą nagrinėjanti programa nebus kuriama. 

Raminta Popovienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šią savaitę Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) kartu su parlamento Savižudybių ir smurto prevencijos komisija parengė rezoliuciją dėl LGBTQ+ poreikių. Šiame dokumente Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) raginama imtis lyderystės ir, sutelkus institucijas bei organizacijas, parengti informacinės sklaidos iniciatyvų diskriminavimo ir patyčių prevencijos klausimais. Be to, ministerijai siūloma inicijuoti specialias programas, pritaikytas LGBTQ+ bendruomenei.

Visgi, R. Popovienė akcentavo, kad jos vadovaujama ministerija neketina inicijuoti naujų, LGBTQ+ moksleiviams aktualių programų. Be to, anot jos, mokiniams ir taip šiuo metu tenka nemažas krūvis. 

„Yra gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, kuri atliepia tikrai visas tematikas – tai, kas yra svarbu augančiam vaikui“, – Eltai teigė R. Popovienė. 

„Yra vykdomos prevencinės programos, tad papildomai šiuo metu tikrai (programų – ELTA) neinicijuosime. Žinome, kad krūviai moksleiviams ir taip yra perpildyti“, – pabrėžė ji. 

Kaip skelbta šią savaitę vykusiame Seimo ŽTK ir Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje dalyvavusios organizacijos teigė, jog sprendžiant klausimus dėl patyčių ir diskriminacijos prieš LGBTQ+ bendruomenės moksleivius trūksta lyderystės iš ŠMSM.

ELTA primena, kad Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė yra žadėjusi atnaujinti diskusiją dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės įteisinimo.

Vis dėlto, toks siekis nebuvo įtrauktas į naujosios ministrės pirmininkės suformuotos Vyriausybės programą. Pastarojoje numatyta kovoti su neapykanta prieš LGBT bendruomenę. Tiesa, analogiškas punktas buvo įtrauktas ir į 19-osios Vyriausybės programą. 

Pagarba ministrei
Pagarba ministrei
2025-11-01 15:15
Šaunuolė ministrė. Pagarba jai.
Atsakyti
wow
wow
2025-11-01 15:38
vienas is retu atveju, kai socdemu ministrams galima tik paploti. saunuole ministre. tai nepasiule darzelinukams ir pradinukams programu apie lyties keitima?:) juk uzsienyje jau yra. tai po truputi save vadinantys zmogaus teisiu gynejais ims pjauti ministre. laukime tesinio. bet pasikartosiu, saunuole ministyre
Atsakyti
Būtų daugiau tokių žmonių
Būtų daugiau tokių žmonių
2025-11-01 15:47
Išsivaduotų lietuva nuo išsigimėlių
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
