Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Skyrybos Ievos Swan gyvenime: naujas etapas prasideda rudenį

2025-10-06 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 10:50

Ruduo stilistei ir nuomonės formuotojai Ievai Swan prasidėjo nuo nelengvo, bet būtino sprendimo – skyrybų. Tiesa, šios dramos epicentre – ne asmeninė drama ar sudaužytos širdys, o jos spinta. Sezonų pasikeitimas stiliaus pojūtį turinčiai moteriai – itin svarbus, nes tai puiki galimybė suplanuoti naujus derinius, peržiūrėti šiltojo sezono garderobą. Ieva dalijasi patarimais, kaip šį procesą paversti įkvepiančiu ritualu bei stilingai pasitikti rudenį. 

Ruduo stilistei ir nuomonės formuotojai Ievai Swan prasidėjo nuo nelengvo, bet būtino sprendimo – skyrybų. Tiesa, šios dramos epicentre – ne asmeninė drama ar sudaužytos širdys, o jos spinta. Sezonų pasikeitimas stiliaus pojūtį turinčiai moteriai – itin svarbus, nes tai puiki galimybė suplanuoti naujus derinius, peržiūrėti šiltojo sezono garderobą. Ieva dalijasi patarimais, kaip šį procesą paversti įkvepiančiu ritualu bei stilingai pasitikti rudenį. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Ievos, atvėsę orai pakeičia jos kasdienybės ritmą – daugiau laiko praleidžiama namuose, o dėmesys krypsta į ramesnius malonumus: „Mano vakarai dažniau skirti poilsiui su knyga ar geru filmu, mitybą papildo jaukūs patiekalai – sriubos ir troškiniai“, – pasakoja I. Swan. 

REKLAMA
REKLAMA

Ieva Swan
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ieva Swan

Noras susikurti ramybę neatsiejamas ir nuo aplinkinės tvarkos, tad pirmasis taikinys – drabužių spinta. Čia stilistė imasi praktiškos sezoninės revizijos: visi vasariniai rūbai, kurie tarnaus ir kitąmet, supakuojami ir atidedami, o pastarųjų vietą užima šiltesnė apranga. „Man patinka, kai spinta nėra perkrauta ir joje lieka tik tam sezonui aktualūs drabužiai – taip daug paprasčiau priimti sprendimus, kaip apsirengti, ką ir su kuo derinti. Taigi, kiekvieną rudenį skyrybos – neišvengiamos“, – pasakoja Ieva. 

REKLAMA

Išsiskirti tvariai, be dramų 

Garderobo atnaujinimas kasmet palieka tą pačią dilemą: ką daryti su nebereikalingais drabužiais? Ievai atsakymas aiškus – atsisveikinti reikia civilizuotai. 

„Man labai artima Kauno „Akropolio“ rudens-žiemos kampanijos „Išsiskirk su vasaros rūbais“ idėja, kviečianti atsisveikinti su toksiškais mylimaisiais tvariai ir oriai. Ji puikiai primena, kad drabužiai neturi būti švaistomi – jie visada gali nudžiuginti kažką kitą. Būtent todėl geros būklės, bet nebenešiojamus rūbus dovanoju artimiesiems arba atiduodu labdarai“, – pasakoja I. Swan. 

REKLAMA
REKLAMA

Stilistė taip pat dažnai laikosi ir paprastos, finansiškai naudingos taisyklės: „Išleidžiu tiek, kiek uždirbau iš parduotų nebenaudojamų daiktų. Taip turiu aiškų biudžetą, išvengiu impulsyvių pirkinių ir kartu suteikiu drabužiams antrą gyvenimą“, – dalijasi ji. 

Receptas rudeniui: sluoksniai ir klasika 

Stilistės teigimu, atsisveikinimas su vasara nereiškia, kad visus drabužius reikia pamiršti – dalis jų kūrybiškai pritaikomi pasitelkiant sluoksniavimą. „Vasarinius marškinius ar sukneles galima derinti su šiltais megztiniais, liemenėmis bei storomis pėdkelnėmis. Tokie sprendimai leidžia ilgiau džiaugtis mėgstamais rūbais“, – dalijasi Ieva. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Patogumas ir universalumas – pagrindiniai principai, kuriais žinoma moteris vadovaujasi formuodama savo įvaizdžius. Kad rytais nereikėtų skubėti, ji susikuria derinius iš anksto ir pakabina ant atskirų pakabų: „Tai labai pasiteisina, nes taip išnaudojami visi turimi drabužiai, o ne tik tie, kurie visada „po ranka“. 

REKLAMA

Kalbėdama apie naujus pirkinius, Ieva pabrėžia planavimo svarbą ir išskiria dvi dažniausias klaidas, kurias pastebėdavo klienčių spintose. Pirmoji – panašių, bet tarpusavyje nederančių drabužių kaupimas. Antroji – impulsyvūs pirkiniai, kurie taip ir nesulaukia savo progos. Todėl jos pačios norų sąrašas šį sezoną trumpas ir apgalvotas: kol kas jame – paltas ir batai, kurie lydės ne vieną sezoną. 

„Visada verta investuoti į klasikinius, kokybiškus daiktus: gerą paltą, patogius batus, tinkančius džinsus ar rankinę. Tai garderobo pagrindas, kuris tarnaus ne vieną sezoną ir niekada neišeis iš mados“, – pataria Ieva. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų