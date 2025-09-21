Su 1000 vyrų per parą permiegojusi moteris gavo smūgį į veidą: įsikišo ir policija

Renginys buvo dalis Bonnie Blue prieštaringai vertinamo „Barely Legal“ universiteto turo po, kuriame naudojamas jos „Bang Bus“. Ankstesnę naktį ji dalyvavo kitoje „Bang Bus“ stotelėje Leeds Trinity universitete, kuri, kaip teigiama, vyko sėkmingai. Tačiau Šefildo renginys, pasak liudininkų, tapo chaotiškas maždaug po 40 minučių nuo jos atvykimo į klubą 1 val. nakties, rašo mirror.co.uk.
Skelbiamas kaip „laisviausias pirmakursių vakarėlis“, turas keliuose miestuose siūlė „interaktyvius mini žaidimus“ ir „aukštos energijos DJ pasirodymus“, bet griežtai be jokio seksualinio elgesio. Vienas liudininkas pasakojo: „Mačiau moterį kalbant su drauge šalia Bonnie Blue. Ji atsisuko į Bonnie, vėl atsisuko į draugę ir tada trenkė Bonnie tiesiai į žandikaulį.“
Vaizdo įrašai, padaryti gerbėjų, rodo policiją prie klubo, besirūpinančią įtariamaisiais
Prieš tariamą išpuolį Bonnie Blue į „Onyx Nightclub“ įėjo apie 1 val. nakties, o „Bang Bus“ buvo pastatytas šiek tiek žemiau Fitzwilliam gatvėje. Vaizdo įrašuose matyti milžiniškos eilės ir daug apsaugos darbuotojų. Kitas liudininkas apibūdino atmosferą kaip „nepaprastai įtemptą“ prieš incidentą. Vienas liudytojas atskleidė: „Vieną merginą Bonnie išgirdome sakant, kad ji veikia feminizmą. Mes stovėjome už jų eilėje ir išgirdome, kaip Bonnie liepė savo apsaugai: Patraukite tuos storus vyrus nuo manęs“.
Nepaisant provokuojančio „Bang Bus“ pavadinimo, „Onyx Nightclub“ prieš aktorės atvykimą paskelbė draudimą bet kokiam blogam elgesiui. Renginio platforma Skiddle pranešė: „Tai vakaras, skirtas naujiems draugams, juokui iki skruostų skaudėjimo ir laukinei pirmakursių patirčiai Šefilde.
Svarbi pastaba: šis renginys yra saugi erdvė visiems. Klube jokio seksualinio elgesio neleidžiama – gerbkite kitus ir mėgaukitės vakarėliu tinkamai.“
Kol kas nėra aišku, ar Bonnie patyrė rimtų sužalojimų. Jos atstovai spaudai buvo kreipti dėl komentaro apie tariamą išpuolį.
Pietų Jorkšyro policijos atstovas teigė: „Šiandien 1.22 val. (penktadienį, rugsėjo 19 d.) gavo pranešimą apie incidentą „Onyx“ naktiniame klube Portobello gatvėje, Šefilde. Pranešama, kad klube buvo užpulta moteris, sužalojimų nepatyrusi. Moteris buvo sulaikyta vietoje ir vėliau paleista. Incidentas bus nagrinėjamas, kol bus gauta papildoma informacija.“
