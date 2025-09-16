Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas svarstys, ar VAT automobiliams suteikti pirmenybę keliantis į Kuršių neriją

2025-09-16 13:06 / šaltinis: ELTA
Seimas svarstys siūlymą leisti Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pareigūnų transporto priemonėms pirmumo tvarka patekti į keltus, plukdančius į Kuršių neriją ir iš jos.

Kuršių nerija (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

0

Tai numatančias įstatymų pataisas antradienį Seimui pateikė socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. Politikas argumentavo, kad šie pakeitimai yra reikalingi, siekiant užtikrinti efektyvų VAT pareigūnų tarnybinių pareigų vykdymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pristatydamas projektą jis pastebėjo, kad kartais atsitinka taip, kad saugomų asmenų saugumo užtikrinimui pasitelkti kelių policijos pareigūnai su tarnybiniais automobiliais įleidžiami į keltą pirmumo tvarka, o VAT pareigūnai lieka laukti bendroje automobilių eilėje. 

„Tokia situacija apsunkina tarnybinių pareigų vykdymą ir gali turėti neigiamų pasekmių užtikrinant saugumą“, – iš Seimo tribūnos sakė K. Vilkauskas.

Jei Seimas pritartų, bilieto kaina, kuri mokama už VAT automobilių perkėlimą keltais į Kuršių neriją, būtų kompensuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų.

Taip pat VAT automobiliai būtų atleisti nuo kelių naudotojo mokesčio, kai važiuojama mokamais keliais. 

Projektą pateikimo stadijoje palaikė 78 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 28. Po svarstymo Seimo Ekonomikos komitete įstatymo pataisos į parlamento salę vėl atkeliaus spalio 21 d. 

Nuo 2020 m. liepos 1 d. pasikeitus VAT statusui, ši tarnyba tapo kelių naudotojo mokesčio mokėtoju. Anksčiau, būdama prie Vidaus reikalų ministerijos, VAT šio mokesčio nemokėjo.

VAT pareigūnai nepertraukiamai, visą parą užtikrina prezidento, Seimo pirmininko, ministro pirmininko ir kitų saugomų asmenų saugumą. 

