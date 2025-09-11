Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išvakarėse sutrikus Seimo įrangai, kancleris tikina, jog toliau ji veiks rezerviniu režimu

2025-09-11 09:32 / šaltinis: BNS
2025-09-11 09:32

Netikėtai trečiadienį sutrikus Seimo įrangai, o parlamentarams dėl to anksčiau laiko palikus posėdį, Seimo kancleris Algirdas Stončaitis sako, jog sistema ketvirtadienį veiks rezerviniu režimu.

Seimo salė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Netikėtai trečiadienį sutrikus Seimo įrangai, o parlamentarams dėl to anksčiau laiko palikus posėdį, Seimo kancleris Algirdas Stončaitis sako, jog sistema ketvirtadienį veiks rezerviniu režimu.

REKLAMA
3

Pasak kanclerio, preliminariais duomenimis, gedimas įvyko nes garso sistemos procesorius prarado ryšį su garso protokolui skirtu tinklu. A. Stončaičio teigimu, techninis kabelio gedimas gali kartotis, nes sistema yra maždaug 20 metų amžiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sistema yra perjungta ant atsarginio kanalo ir šiandien tai bus darbas užtikrintas, tačiau tvarumo nėra, todėl (...) samdysime išorės specialistų komandą, kad būtų įvertinta mūsų viso šito tinklo problematika. Šiandien sistema turėtų veikti rezerviniu režimu“, – ketvirtadienio rytą prieš Seimo posėdį vykusioje seniūnų sueigoje kalbėjo jis.

Anot kanclerio, parlamentas yra atlikęs galimybių studiją, kiek kainuotų pakeisti visą sistemą, jo teigimu, tokių darbų vertė siektų 7–8 mln. eurų.

Vasarą plenarinių posėdžių salė remontuota – pakeistas apšvietimas, ekranai, kuriuose skelbiama informacija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų