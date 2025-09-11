Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas apsispręs, ar didinti baudas už prievolių VMI nevykdymą

2025-09-11 06:23 / šaltinis: BNS
2025-09-11 06:23

Parlamentarai spręs, ar nuo sausio nustatyti baudas už informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pažeidimus arba padidinti jau taikomas baudas.   

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Parlamentarai spręs, ar nuo sausio nustatyti baudas už informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pažeidimus arba padidinti jau taikomas baudas.   

REKLAMA
0

Seimas ketvirtadienį balsuos dėl tokių Administracinių nusižengimų kodekso pataisų. 

Už vengimą kaupti duomenis ir juos teikti VMI, kuri keičiasi informacija tarptautiniu mastu, bauda siektų 0,5–1,3 tūkst. eurų, o už pakartotiną pažeidimą – iki 4 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeigu informacija apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas būtų teikiama VMI pavėluotai arba duomenys būtų neišsamūs ar klaidingi, grėstų 0,6–1 tūkst. eurų bauda (vietoje 390–730 eurų). 

Numatytos ir baudos už trečiųjų asmenų pareigos saugoti įrodymus, kurių pagrindu priėmė sprendimą teikti arba neteikti informaciją VMI, nevykdymą, kripto turto paslaugų teikėjams, jeigu jie neteiks duomenų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų