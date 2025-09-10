Nors pats P. Poderskis situaciją laiko nesusipratimu, kilus opozicijos pasipiktinimui laikinasis ministras paliko plenarinių posėdžių salę.
„Man reikia būti dėl antro klausimo, dėl rudens sesijos (darbotvarkės – ELTA). Tokia sumaištis, aš tiesiog laukiau to antro klausimo. Neturėjau blogų intencijų ar kažkaip savo sėdėjimu įsirašyti į tą dekretą“, – žurnalistams teigė jis.
„Mus pakvietė. Laikinasis premjeras sakė, kad šioje sesijoje reikia sėdėti ir laukti klausimų, jeigu tokių būtų“, – pabrėžė kandidatas.
Savo ruožtu opozicijoje esanti demokratė Agnė Širinskienė šį incidentą laikė akibrokštu prezidentui Gitanui Nausėdai.
„Salėje ant ministro kėdutės sėdi Poderskis, kurio nėra prezidento dekrete ir naujoje Vyriausybėje. Akibrokštai Prezidentui nuo pat pirmųjų dienų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ji.
Kaip skelbta, pasirašęs dekretą dėl XX-osios Vyriausybės sudėties, G. Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių. Tarp jų nebuvo „Nemuno aušros“ pasiūlytų kandidatūrų į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Į šias pareigas „aušriečiai“ siūlo P. Poderskį ir Mindaugą Jablonskį.
Šalies vadovo vyriausis patarėjas Frederikas Jansonas anksčiau LRT radijui teigė, kad šios kandidatūros buvo pateiktos paskutinę akimirką.
Prezidentas anksčiau yra kritikavęs P. Poderskį ir sakė nematantis politiko tęsiant darbą naujojoje Vyriausybėje.
F. Jansonas tikino, kad G. Nausėdos pozicija iš esmės nepasikeitė – kandidatas į ministrus turės atsakyti į kilusius klausimus dėl jo tinkamumo eiti ministro pareigas.
G. Nausėda su kandidatu P. Poderskiu susitiks trečiadienio popietę.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
