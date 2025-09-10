Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo salėje su būsimąja Vyriausybe sėdėjo ir Poderskis: opozicija tai laiko akibrokštu prezidentui

2025-09-10 12:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 12:01

Trečiadienį Seimo plenarinių posėdžių salėje paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei pristatant naujosios Vyriausybės programą, kartu su visu būsimuoju Ministrų kabinetu sėdėjo ir prezidento kol kas nepatvirtintas kandidatas į aplinkos ministrus Povilas Poderskis. Tiesa, Seimo statutas numato, kad posėdyje, kuriame pateikiama Vyriausybės programa, turi dalyvauti naujai sudaryto Ministrų kabineto nariai. Todėl opozicijos atstovai tokį laikinojo ministro elgesį vadino akibrokštu šalies vadovui.

Povilas Poderskis. ELTA / Dainius Labutis

Trečiadienį Seimo plenarinių posėdžių salėje paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei pristatant naujosios Vyriausybės programą, kartu su visu būsimuoju Ministrų kabinetu sėdėjo ir prezidento kol kas nepatvirtintas kandidatas į aplinkos ministrus Povilas Poderskis. Tiesa, Seimo statutas numato, kad posėdyje, kuriame pateikiama Vyriausybės programa, turi dalyvauti naujai sudaryto Ministrų kabineto nariai. Todėl opozicijos atstovai tokį laikinojo ministro elgesį vadino akibrokštu šalies vadovui.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors pats P. Poderskis situaciją laiko nesusipratimu, kilus opozicijos pasipiktinimui laikinasis ministras paliko plenarinių posėdžių salę. 

REKLAMA
REKLAMA

„Man reikia būti dėl antro klausimo, dėl rudens sesijos (darbotvarkės – ELTA). Tokia sumaištis, aš tiesiog laukiau to antro klausimo. Neturėjau blogų intencijų ar kažkaip savo sėdėjimu įsirašyti į tą dekretą“, – žurnalistams teigė jis. 

REKLAMA

„Mus pakvietė. Laikinasis premjeras sakė, kad šioje sesijoje reikia sėdėti ir laukti klausimų, jeigu tokių būtų“, – pabrėžė kandidatas. 

Savo ruožtu opozicijoje esanti demokratė Agnė Širinskienė šį incidentą laikė akibrokštu prezidentui Gitanui Nausėdai

„Salėje ant ministro kėdutės sėdi Poderskis, kurio nėra prezidento dekrete ir naujoje Vyriausybėje. Akibrokštai Prezidentui nuo pat pirmųjų dienų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, pasirašęs dekretą dėl XX-osios Vyriausybės sudėties, G. Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių. Tarp jų nebuvo „Nemuno aušros“ pasiūlytų kandidatūrų į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Į šias pareigas „aušriečiai“ siūlo P. Poderskį ir Mindaugą Jablonskį.

Šalies vadovo vyriausis patarėjas Frederikas Jansonas anksčiau LRT radijui teigė, kad šios kandidatūros buvo pateiktos paskutinę akimirką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas anksčiau yra kritikavęs P. Poderskį ir sakė nematantis politiko tęsiant darbą naujojoje Vyriausybėje.

F. Jansonas tikino, kad G. Nausėdos pozicija iš esmės nepasikeitė – kandidatas į ministrus turės atsakyti į kilusius klausimus dėl jo tinkamumo eiti ministro pareigas.

G. Nausėda su kandidatu P. Poderskiu susitiks trečiadienio popietę.

Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Ruginienė susitiko su Nausėda aptarti paskutinių detalių dėl Vyriausybės formavimo (4)
Gitanas Nausėda (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Nausėda svarsto palikti Vyriausybę be dviejų ministrų arba patvirtinti Poderskį ir Vaičiūną (54)
Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)
Pretendentai į susisiekimo ir žemės ūkio ministrus nerado laiko atvykti į Seimo komitetą (2)
Prezidento Gitano Nausėdos susitikimas su Vokietijos kancleriu Friedricho Merzo (nuotr. Elta)
Nausėda susitiks su Seimo valdyba (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
gustas
gustas
2025-09-10 12:11
...tai tik būsimos komedijos įžanga...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų