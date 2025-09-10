Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sugedus įrangai parlamentarai buvo priversti baigti plenarinį posėdį

2025-09-10 17:15 / šaltinis: BNS
2025-09-10 17:15

 Į rudens sesiją trečiadienį susirinkęs Seimas netikėtai buvo priverstas baigti posėdį, nes sugedo mikrofonai.

Seimo nariai susirinko į uždarą posėdį, kur jiems pristatoma saugumo situacija BNS Foto

 Į rudens sesiją trečiadienį susirinkęs Seimas netikėtai buvo priverstas baigti posėdį, nes sugedo mikrofonai.

1

„Viskas sugedo“, – BNS sakė iš posėdžio salės einantys parlamentarai.

Trečiadienį liko neapsvarstyti keli rezerviniai klausimai.

Seimo kanceliarijos teigimu, posėdyje neapsvarstyti klausimai bus perkelti į kitą posėdį.

Anot jos, problemos sprendžiamos.

Kitas Seimo plenarinis posėdis turėtų vykti ketvirtadienį.

Per pirmą posėdį iš Seimo pirmininko pareigų atleistas Saulius Skvernelis, naujuoju parlamento vadovu paskirtas Juozas Olekas, pristatyta dvidešimtosios Vyriausybės programos ir Seimo rudens darbų sesijos programos projektai, kt.

Vasarą plenarinių posėdžių salė remontuota – pakeistas apšvietimas, ekranai, kuriuose skelbiama informacija.

