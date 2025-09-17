Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Masiškai plinta skandalingas Irmos Gajauskaitės vaizdo įrašas: pratrūko kaip reikiant

2025-09-17 10:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 10:11

Dar vieną savo šou šį kartą teisme surengė į Seimą su Petro Gražulio vadovaujama Tautos ir teisingumo sąjunga kandidatavusi ir beveik 300 balsų surinkusi Irma Gajauskaitė. Prieš Seimo rinkimų debatus ši, mažai kam žinoma veikėja, kvietė žmones su dalgiais, šakėmis ir beisbolo lazdomis susidoroti su jai neįtinkančiais politikais.

Dar vieną savo šou šį kartą teisme surengė į Seimą su Petro Gražulio vadovaujama Tautos ir teisingumo sąjunga kandidatavusi ir beveik 300 balsų surinkusi Irma Gajauskaitė. Prieš Seimo rinkimų debatus ši, mažai kam žinoma veikėja, kvietė žmones su dalgiais, šakėmis ir beisbolo lazdomis susidoroti su jai neįtinkančiais politikais.

Dėl šių pasisakymų moteriai buvo iškelta baudžiamoji byla – dar pernai ji parą praleido areštinėje. O rugsėjo 16 d. teisėja skandalingąją I. Gajauskaitę išvarė iš posėdžių salės, nes ši elgėsi nepagarbiai – nuolat replikavo ir pertraukinėjo kitus teismo dalyvius.

Išplito įrašas

Netrukus po to socialiniame tinkle pasirodė skandalingas jos vaizdo įrašas.

Moteris nesuvaldė emocijų ir žurnalistams komentavo rėkdama.

„Išėjau ir daugiau niekada negrįšiu. Ką nori, tą daro. Aš nieko blogo nepadariau, niekas nenukentėjo. Žala nepadaryta. Ar nesupratot?“ – rėkdama sakė ji.

Nesantaikos kurstymo turi pasėkmės

„Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius. Na, žodžiu, tai, ką turite namuose, ką galima panaudoti, kaip sakant, susidorojimui. Tiesioginiam. Nes kito kelio, kaip aš matau, mes nebeturime“, – kalbėjo I. Gajauskaitė.

Už šį pasisakymą, paskelbtą jos „Facebook“ paskyroje prieš praėjusių metų Seimo rinkimus, I. Gajauskaitė dabar varsto teismo duris. Be tiesioginio raginimo susidoroti su jai neįtinkančiais politikais, ji taip pat kaltinama žydų tautybės žmonių niekinimu. Dar prieš teismo posėdį moteris žurnalistams teigė nesuprantanti, už ką yra teisiama.

Irma Gajauskaitė (nuotr. vrk)

„Už ką teisiama esu? Niekas neįvyko, nieko nepadaryta ir niekas nenukentėjo“, – sako I. Gajauskaitė.

Ji mano, kad jos pasisakymai nebuvo reikšmingi, ir kaltina kitus politikus.

„Kažkas atsitiko? Niekas. Kodėl aš esu teisiama, o kiti – ne? Kodėl Kasčiūnas nėra teisiamas, kuris siūlo žudyti, eiti į gatves ir žudyti?“ – piktinasi kaltinamoji.

Para areštinėje nepadėjo

Į politiką ketinusi sukti I. Gajauskaitė už šiuos savo pasisakymus dar pernai parą praleido areštinėje. Tuomet iš jos buvo paimtas ir kompiuteris. Išėjusi iš areštinės, moteris nedaugžodžiavo.

„Pailsėti tikrai buvo gerai, kitą kartą norėtųsi su masažais“, – dalijosi Gajauskaitė.

Vakar, prieš teismo posėdį, moteris nesijautė ramiai, tačiau nusprendė gintis pati – be advokato. Ji tvirtina, kad valstybė pažeidžia jos teises.

„Mes neturime teisės nieko daryti. Neturime teisės kovoti už geresnes savo gyvenimo sąlygas, už savo kalbą, kultūrą, šeimas. Turime priimti tą pederastiją, kurią mums bruka“, – kalbėjo Gajauskaitė.

Kaip vienas iš nukentėjusiųjų teisme liudijęs Seimo narys Domas Griškevičius sako, kad moteris ir toliau socialiniuose tinkluose skleidžia nesantaiką.

„Kiekvienas jos įrašas socialinėje erdvėje yra potencialus naujas teisminis procesas, nes dažnai jame – netiesa, kvietimai, skatinama neapykantos kalba“, – teigė Seimo narys D. Griškevičius.

Gajauskaitė išvaryta iš teismo salės

Teismo salėje I. Gajauskaitė toliau elgėsi neramiai – iš pradžių pertraukinėjo prokurorę, vėliau – parodymus duodančius nukentėjusiuosius. Po antro įspėjimo teisėja ją pašalino iš teismo salės. Išeidama Gajauskaitė pareiškė, kad daugiau posėdžiuose dalyvauti neketina.

Irma Gajauskaitė (nuotr. stop kadras)

„Teismas, įvertinęs tai, kad kaltinamoji nesilaiko teismo posėdžio tvarkos ir po įspėjimų toliau ją pažeidinėjo – komentuodama, replikuodama, neleisdama nukentėjusiesiems kalbėti ir nereaguodama į teismo įspėjimus – nusprendė laikinai pašalinti ją iš posėdžių salės“, – sakė teisėja Renata Maziliauskienė.

„Taip, išėjau ir niekada negrįšiu. Aš nieko blogo nepadariau – niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta. Ar nesupratot?“ – pareiškė kaltinamoji.

Į teismą I. Gajauskaitė visgi privalės grįžti – pati arba bus atvesdinta policijos pareigūnų. Teisėja taip pat kreipsis į atitinkamą tarnybą, kad moteriai būtų paskirtas valstybės gynėjas, nes ji neturi teisinio išsilavinimo ir teisme elgiasi neadekvačiai.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

 

 

